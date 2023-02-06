陳偉明：難捕捉調整底位　分注撈貨更可取

上周A股復市及北水重臨下，港股不升反跌，一如筆者預期在22,500點水平有回吐壓力，主因恒指在3個月內已因為炒美國放慢加息及內地經濟重啟累升逾8,000點而未曾出現明顯調整，在超買情況及欠缺新的利好因素下，很難再吸引資金高追，加上北水通常是在港股大跌才吸納，因此當A股復市，北水亦趁機減持港股。

事實上，本地銀行未有跟隨美國加息，而中港兩地全面通關消息亦未能刺激港股上周向上，某程度已反映港股升勢在22,500關開始遇阻，最新美國上月非農業新增職位增幅遠高於市場預期，市場再度憂慮美國聯儲局有繼續加息空間，港股今早跌至近21,100點。雖然市場傾向認為港股短期仍有調整壓力，但筆者認為港股在目前在接近21,000點已經可以開始部署撈貨，關鍵在於如何執行具體策略。

無可否認，港股在累升逾8,000點後，這次調整回試250天線大約20,200點亦不感意外，但要知道港股目前是處於牛市周期，牛市特點是大部分股票調整過後，很快可以重拾升勢，加上在內地政策轉向穩經濟、炒復常、經濟重啟及估值修復下，港股今年有條件向上升至去年1月25,000點高位，在上望空間遠高於下跌空間情況下，筆者不會太過執著是否可以正式撈正底位，相反應該把握每一次調整的機會分注吸納。

策略上，在港股短期可能仍有調整壓力，但中期卻有望破頂情況下，投資者可考慮利用股票期權策略，在預備充足資金接貨的情況下，分注Short Put下月濠賭、本地地產及證券類板塊的等價期權，收取期權金減低股票續下跌的風險，並在恒指回吐至20,300點以下才正式分注現價買入科技類板塊。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明