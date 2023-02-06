中指院：內地1月樓市成交向下　二線代表城市按月跌41%

中指研究院指，內地1月樓市受春節假期影響明顯，成交量按年及按月均下跌，二線城市跌幅明顯，一線城市按月跌14.1%，只有上海略升。二、三線整體城市按月均降逾40%，僅溫州上升，按月漲逾1.3倍。庫存總量略降，廣州及杭州降幅較大。

數據顯示，一線城市成交量整體按月跌14.1%，按年跌29.5%。從城市來看，其中上海整體降幅最小，成交按月升5%，按年則跌21%，是一線城市中最低；深圳跌幅最大，按月跌40%，按年跌60%。

二線代表城市按月跌41.1%，按年跌32.1%。二、三線城市中，僅溫州成交上漲，按年及按月均升逾1倍。二線城市中，寧波跌幅最高，按月跌65.4%；三線代表城市成交量按月跌幅均超過40%，其中韶關降幅最高，按月下跌57.4%。

政策方面，天津、沈陽及昆明等8個城市下調首套房貸利率下限至4%以下。

土地方面，1月份內地整體土地供應量按月增長，住宅地皮成交量基本持平，整體均價按周持平，住宅地皮均價相對穩定。另外，房企融資類型以超短期融資券為主，房企拿地城市集中西安、溫州及昆明等城市。