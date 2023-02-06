【高盛推介】美團回調至2個月低位靠穩　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：美團上周五(3日)回調跌約2.2%，周一(6日)早段再度回吐近日升幅，開市後走低逼近160港元水平。及後走勢靠穩，現報162元，跌約6.3%，跌幅較大市深。有券商指美團受惠於內地優化防疫措施，料上季收入達587億元人民幣，按年增19%；經調整淨利潤達7.88億元人民幣。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周5個交易日共錄得約5,570萬元資金流入。淡倉於上周三及上周四共錄得約590萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，北水上周五繼續沽出美團，錄得約6.9億元資金淨賣出。

由於美團急跌，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免盲目選擇早前留意，但已不適合現況部署的條款。

美團購28432，行使價186.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿7.6倍，行使價200元以下、2個月期以上、低街貨證中，最高槓桿之一。

美團購27157，行使價180元，2023年4月21日到期，實際槓桿7.2倍，貼價。

美團購28333，行使價210元，2023年5月25日到期，實際槓桿7.0倍，低面值、高槓桿。

美團牛64109，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，高槓桿近牛。

美團牛63707，收回價140元，行使價137元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

美團沽26260，行使價142.4元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.2倍，輕微價外、高槓桿。

美團熊69395，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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