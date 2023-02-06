3香港夥EventX策略性合作　為客戶訂製一站式展覽方案

3香港周一(6日)宣布與全方位活動管理平台EventX策略性合作，結合3香港5G網絡連接優勢與EventX活動策劃和管理的豐富經驗，因應企業客戶的需要，度身訂製一站式展覽方案，全力支持並推動香港展覽業的發展。

作為領先的數碼營辦商，3香港支持「你好，香港！Hello Hong Kong」大型全球宣傳活動，並全力推動及配合政府推動展覽業的發展。

是次3香港與EventX合作，憑藉雙方的業務優勢，為企業客戶度身訂製一站式的展覽方案。3香港的5G網絡廣泛覆蓋全港，能為戶外和室內的活動場地提供極高速及超低時延的5G網絡，並透過多渠道的宣傳方式，接觸龐大的客戶群。此外，3香港亦是香港會議展覽中心5G公共流動通訊系統的牽頭營辦商，以先進的技術為會展中心的訪客提供高速流暢的通訊服務，在建設「智慧會展中心」上擔當舉足輕重的角色。

和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示，非常歡迎「你好，香港！Hello Hong Kong」活動，相信透過多姿多采的本地及國際展覽，定能豐富本地居民和旅客的生活體驗，並帶動本港經濟復甦。3香港是次與EventX合作，結合雙方的業務優勢，為企業客戶帶來高成本效益的一站式展覽解決方案，助他們開拓潛在商機，同時推動香港展覽業的發展。

EventX行政總裁黃卓琛表示，作為香港孕育的科創，深信通過是次合作能為本地企業以活動科技發掘潛在商機，應對新常態營商挑戰。同時將抓緊全面開關的重要機遇，為各類大型實體國際會議和展覽的回歸做好準備，以科技創造頂尖的活動體驗。