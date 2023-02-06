調查：過半港人使用電子錢包因為方便及有折扣

滙豐旗下電子錢包PayMe的「無痛支付調查」發現，近四成(36%)受訪者表示過去一年曾經因忘記攜帶現金或信用卡而放棄消費，所涉及的平均購物總值達2,183港元。另外，每10位Z世代受訪者(18至24歲)當中，便有1位擁有5次或以上的上述經歷。

被問到購物時的困擾，53%受訪者指收銀處「大排長龍」最令人煩惱，而「商店只收取現金」和「忘記攜帶優惠券/優惠券已過期」則分別排名第二(21%)和第三(15%)。在電子支付的習慣方面，分別有逾五成(54%)的受訪者認為，「方便性」和「優惠折扣」是他們使用電子錢包的主要原因，而「避免接觸現金」(39%)則緊隨其後。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示，PayMe希望為着重效率的本地消費者提供更快捷方便的支付體驗和獨家商戶優惠。最近推出「全民PayMe大派利是」賀年活動至今，已經向用戶派出近500,000張優惠券。PayMe今年將繼續提升功能，致力吸引更多消費者起步使用電子支付，藉此讓本地大小商戶受惠。

調查於去年12月底進行，以網上問卷形式訪問過千名本地消費者日常購物支付的習慣及痛處。

為鼓勵市民享受無痛支付體驗，PayMe宣布推出「五十堅」開戶獎賞活動。即日起至2月15日，市民下載PayMe應用程式並成功開戶後，可獲得50港元電子優惠券一張，於超過50,000間接受PayMe付款的商店消費滿50元或以上時自動使用。