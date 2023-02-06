中資行傳推「賭聯匯不脫鈎」期權　回報率可達14厘

媒體報道，聯繫匯率今年成立40周年，不時有對沖基金經理揚言押注港元與美元脫鈎。有中資行近日為個別私人銀行客戶提供美元兌港元「勒式期權」(USDHKD Strangle Options)合約，代客同時賣出12個月的認沽及認購美元權利，有效期內只要聯匯穩守在7.75至7.85元水平，客戶便可賺取期權金，回報率高逾9厘，銀行則獲近200萬港元手續費。

報道指，類似期權合約在財資市場甚為普遍，多數是外資或本地銀行之間及機構投資者參與買賣，售予私銀客戶則不多見。

媒體指，中國工商銀行(亞洲)近期向一些私銀客戶提供美元兌港元「勒式期權」交易產品，每張合約名義價值達1億美元(7.8億港元)，期限12個月，按當時港匯兌每美元徘徊7.83，及1年港元期權引伸波幅約1.4計，合約年度回報率逾9厘，推算客戶抵押予銀行的按金僅需約5,000萬港元(槓桿比率逾15倍)，客戶作為賣出期權一方等於賭聯匯不脫鈎，有效期內只要聯匯制度沒有脫鈎，客戶可賺約400萬元期權金，若疊加客戶存放銀行的押金獲支付定存利息(4至5厘)，總回報率可超過14厘。