晨星亞洲：睇好中企復甦 周期股潛力最大
2023年02月06日 13:21
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（中新社圖片）
晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，中國重新開放的利好消息已很大程度反映在一些旅遊相關股份，但亞洲股市當中，目前更看好中國股票，因為內地貨幣政策走勢有別於美國，對美國政策利率的敏感度較低。她認為，周期股有最多上揚空間，尤看好受惠中國消費反彈的股份，包括周期性消費品、科技、銀行及內房股。
她續表示，內地重新開放邊境、結束清零防疫措施時間比該行預測提前約一個季度，加上當地推出的一些提振經濟措施，有助推升企業盈利，房地產支持措施也有助提振消費信心，內地下半年經濟增長更健康。
雖然全球經濟有陷入衰退風險，美國經濟亦可能出現溫和衰退，但這「周期性放緩」已很大程度反映在該行覆蓋的亞洲股票估值，整體亞洲股票市場機會猶存，但對於日股更謹慎，主要是貨幣政策不確定性。另該行認為美國聯儲局在今年底前會改變利率方向。
陳稱，周期股有最多上揚空間，尤看好受惠中國消費反彈的股份，目前房地產行業的買入機會最多，特別是內房股有更多折讓。內地房地產行業最壞情況已過，未來兩年將緩慢地復甦，只是利潤率壓力可能持續至明年，所以僅列有國企背景、目前仍有能力增加優質土儲的中國海外發展(00688)為首選。另有商業敞口的香港地產股也有望受惠邊境重開。
除了中國海外，躋身該行周期股首選名單的股份還包括中國海洋石油(00883)、海螺水泥(00914)、天齊鋰業(09696)、阿里巴巴(09988)、百勝中國(09987)、申洲國際(02313)、中銀香港(02388)、招商銀行(03968)、香港交易所(00388)及領展(00823)等。
高級股票分析員Dan Baker表示，中資電信股有吸引力，盈利正在恢復，美國利率處於頂部亦改善市場對於高息股的興趣，看好中國電信(00728)及中國聯通(00762)。另監管環境更利好騰訊(00700)，至於半導體庫存周期可能要到今年中才見底，但股價已反映了利潤下滑，中期看好台積電及太陽誘電。