雷添良：證監會現時儲備充裕　財政壓力不大

香港證監會預計2023至24年度將錄得5.66億赤字，主席雷添良表示，內部預測再下一個財年仍會有輕微赤字，但以5年作一周期計，證監會接近收支平衡，強調現時財政儲備充裕，財政壓力不大。

證監會預期，2023至24年度收入19.08億元，較2022至23年度預測收入增加19.6%，主要是基於假設證券市場的平均每日成交額1,070億元，期貨及期權市場平均每日成交量53萬張合約。另外，由於2023至24年度繼續寬免牌照年費1年，預計少收2.52億元。

經常開支按年增加11.1%，至24.74億元，當中人事費用增加9.7%至16.89億元，包括新招聘人員的全年費用，及為加強中介機構部監察虛擬資產服務提供者而增設4個新職位，為此撥備7,264萬元；以及為年度薪酬調整撥備5,037萬元，有關金額大約相當於平均加薪3.5%。

有議員質疑證監會在錄得赤字仍新增職位，雷氏解釋，證監會工作日益繁重，加上愈來愈多新領域需要更多資源，會審慎處理財政問題，人力成本佔證監會總開支約65%至68%，與多年以來的水平相若。

他指，若證監會持續虧損會考慮不再豁免牌費，但須按實際情況而定，亦須與港府溝通，但現時未有需要。另外，證監會已遷入鰂魚涌辦公室約2年，該租約仍有6年，購置自有物業是長遠目標，一直與物業顧問保持聯繫，有合適的建築物會積極考慮，惟「是可遇不可求」。