調查：7成受訪者對大灣區金融產品及服務有需求

該調查訪問了2,722名年齡介18至65歲的香港居民，其中70%受訪者表示對大灣區金融產品及服務有需求，包括日常消費支付、網購、理財及按揭服務等。由於內地電子支付普及，對經常往返內地和香港的市民來說，持有內地銀行帳戶用以綁定主流手機電子支付應用程式，對在大灣區出行旅遊或生活工作帶來不少便利。在仍未持有內地銀行帳戶或未曾使用過內地支付平台而有意開立內地賬戶的受訪者中，58%傾向先行在香港以遙距方式見證開立內地銀行帳戶，簡便快捷。

同時，調查了解港人對前往大灣區內地城市置業和退休意欲，有46%的受訪者考慮於大灣區內地城市置業，作為度假或退休養老之用，其中選擇於深圳置業的最多，其次是廣州及中山。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗稱，隨着內地及香港全面通關，香港居民到大灣區內地城市旅遊、工作或升學等逐步回復正常，有助推動日常支付、理財及置業等需求。中銀香港一直關注北上港人所需，「大灣區開戶易」服務協助香港居民出行前在港申請開立內地中國銀行帳戶，以便綁定內地主流手機電子支付應用程式，方便隨時進行充值，滿足其於大灣區日常消費、繳付帳單或網購等需要。

此外，針對港人於大灣區內地城市置業的需求，中銀香港的「置業易」按揭貸款服務覆蓋香港市民置業熱門城市，提供物業按揭貸款、物業抵押貸款，以及為應付物業裝修等支出提供短期資金周轉的私人貸款服務，客戶可使用港幣作借貸及供款。中銀香港將持續與內地中國銀行緊密合作，為大灣區居民提供全面便捷的跨境金融服務體驗，致力成為大灣區跨境金融服務的客戶首選銀行。