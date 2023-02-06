道期跌百點 美匯指數企穩103水平
2023年02月06日 16:11
東網電視更多新聞短片
●美匯指數報103.16；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.7896；美元兌日圓報131.9；歐元企1.0786，英鎊處1.2062。金價報1,877美元。布油報80.5美元，紐油報73.75元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌105點。
●市後關注點
18:00 歐元區去年12月零售銷售
●恒生指數全日收報21,222點，跌438點或2.02%；國企指數收報7,189點，跌197點或2.68%；科技指數收報4,464點，跌169點或3.65%。主板成交1,360億港元。https://bit.ly/3wZqQOQ
-瑞信降小米3年智能電話出貨量預測。
-花旗降舜宇目標價至140元。
-Phone車結合！蔚來據報已申請註冊智能手機商標。
-玖紙發盈警，美銀證券降目標價，里昂則叫買。
-港交所與沙特證交所簽訂合作協議。
-曾斥逾千萬經FTX買比特幣，實德環球：考慮撇帳。
●滬綜指收跌24點，外資透過滬股通及深股通淨賣出逾5億元，為近2個月以來首次連續兩日減倉。https://bit.ly/3RwYTHy
●中國經濟：
-晨星亞洲：睇好中企復甦，周期股潛力最大。
-中指院：內地1月樓市成交向下，二線代表城市按月跌41%。
-搶企業？深圳研降使用廠房成本，加快建設試點項目。
●香港經濟：
-雷添良：證監會現時儲備充裕，財政壓力不大。
●差估署：去年細單位落成量達9,881伙，創34年新高。
●調查：7成受訪者對大灣區金融產品及服務有需求。
●印度傳計劃禁用逾200個與中國有關的博彩及貸款Apps。
●中資行傳推「賭聯匯不脫鈎」期權，回報率可達14厘。
●專家：提防「賭聯匯不脫鈎」期權價格斷崖式下跌。
●傳iPhone研推更高端機型，14 Pro系列內地減價。
●油價：
-沙特關注石油生產供不應求，油價或突破100美元。
-高盛料今年油價將回升至100美元。
●美國最大金礦商Newmont斥1,318億元購澳洲同業龍頭。
●調查：過半港人使用電子錢包因為方便及有折扣。
●金管局：支援中小企措施將以「循序漸退」方式退出。
●美國前財長：經濟軟着陸機會增，但仍未脫困。
●阿達尼據報削資本開支，渣打傳停接受相關債券作抵押品。