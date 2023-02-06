道期跌百點　美匯指數企穩103水平

●美匯指數報103.16；港匯見7.8481；離岸人民幣(CNH)報6.7896；美元兌日圓報131.9；歐元企1.0786，英鎊處1.2062。金價報1,877美元。布油報80.5美元，紐油報73.75元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨跌105點。

●市後關注點

18:00 歐元區去年12月零售銷售

-瑞信降小米3年智能電話出貨量預測。

-花旗降舜宇目標價至140元。

-Phone車結合！蔚來據報已申請註冊智能手機商標。

-玖紙發盈警，美銀證券降目標價，里昂則叫買。

-港交所與沙特證交所簽訂合作協議。

-曾斥逾千萬經FTX買比特幣，實德環球：考慮撇帳。

●中國經濟：

-晨星亞洲：睇好中企復甦，周期股潛力最大。

-中指院：內地1月樓市成交向下，二線代表城市按月跌41%。

-搶企業？深圳研降使用廠房成本，加快建設試點項目。

●香港經濟：

-雷添良：證監會現時儲備充裕，財政壓力不大。

●差估署：去年細單位落成量達9,881伙，創34年新高。

●調查：7成受訪者對大灣區金融產品及服務有需求。

●印度傳計劃禁用逾200個與中國有關的博彩及貸款Apps。

●中資行傳推「賭聯匯不脫鈎」期權，回報率可達14厘。

●專家：提防「賭聯匯不脫鈎」期權價格斷崖式下跌。

●傳iPhone研推更高端機型，14 Pro系列內地減價。

●油價：

-沙特關注石油生產供不應求，油價或突破100美元。

-高盛料今年油價將回升至100美元。

●美國最大金礦商Newmont斥1,318億元購澳洲同業龍頭。

●調查：過半港人使用電子錢包因為方便及有折扣。

●金管局：支援中小企措施將以「循序漸退」方式退出。

●美國前財長：經濟軟着陸機會增，但仍未脫困。

●阿達尼據報削資本開支，渣打傳停接受相關債券作抵押品。