【產經直播】負面消息浮現 恒指退守至咩位？
2023年02月06日 16:23
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美國就業數據遠超預期，聯儲局或續進取加息，刺激美匯指數抽升，利淡大市氣氛。港股周一(6日)低開311點後跌勢持續，盤中最多挫574點，最終收市仍跌438點，報21,222點，大市成交1,360億元。加息陰霾持續，加上中美緊張關係或因間諜氣球風波升溫，恒指要退守到咩位？
息口敏感嘅高增長股，大型科網股受壓，「ATMJ」跌幅介乎2%至半成，大市氣氛弱，科網股短線繼續回落？另外，商湯(00020)有傳與沙特阿拉伯兩家企業簽署合作意向書，股價抽升6%，商湯長遠可睇好？定係僅炒炒消息而已？
金融板塊方面，香港交易所(00388)亦宣布與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，而港府亦冀邀石油巨企沙特阿美來港上市，港交所前景點睇？至於中港周一(6日)全面通關，保險股友邦(01299)指有近六成內地客計劃月內訪港，友邦股價逆市靠穩，嚟緊友邦可否再展強勢？
美匯抽升，國際金價失守1,900美元大關，金礦股捱沽。美國聯儲局主席鮑威爾早前預期今年不會減息，金價走勢會係點？金礦股又會點行？
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