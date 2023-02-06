【產經直播】負面消息浮現　恒指退守至咩位？

美國就業數據遠超預期，聯儲局或續進取加息，刺激美匯指數抽升，利淡大市氣氛。港股周一(6日)低開311點後跌勢持續，盤中最多挫574點，最終收市仍跌438點，報21,222點，大市成交1,360億元。加息陰霾持續，加上中美緊張關係或因間諜氣球風波升溫，恒指要退守到咩位？

美匯抽升，國際金價失守1,900美元大關，金礦股捱沽。美國聯儲局主席鮑威爾早前預期今年不會減息，金價走勢會係點？金礦股又會點行？

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