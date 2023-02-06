全球數據中心綜合排名　港升至第4位

戴德梁行最新發布年度報告《全球數據中心市場概覽》，香港數據中心綜合排名從2022年全球第6位，上升至全球第4位。報告指出，本港擁有完備可靠的網絡設施，穩健的需求、雲服務商一應俱全，在優良的營商環境和低稅率結構下，對發展數據中心產業非常有利。

上述年度報告已連續發布四年，就市場規模、網絡設施、電力成本、環境風險等13個加權類別，對全球主要數據中心市場進行綜合排名，並羅列每個類別表現最佳的市場。亞太區排名方面，新加坡和香港分別排名第1位及第2位，澳洲悉尼和南韓首爾並列第3位，日本東京則躋身第五。而隨着中國內地有關數據中心規模及部署等相關數據更趨完備，北京和上海的市場規模排名均大幅攀升。在亞太區數據中心市場綜合排名中，北京位居第六，上海則排名第八。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港是亞洲領先、且愈來愈受重視的數據中心據點市場之一，隨着香港在未來幾年擴大發展其科創產業，相信市場對數據中心的需求將持續穩健。而未來3年將有超過300萬方呎的數據中心樓面落成，也能帶動相關科企和營運商落戶。

戴德梁行亞太區數據中心負責人Todd Olson表示，2022年大量租戶繼續在亞太區擴展業務。超大規模數據中心用戶以及共居數據中心服務商和開發商，更加青睞二線市場和新興市場，因為該類市場的土地和電力供應充足，成本更低。展望未來，二線市場的排名有望大幅躍升。

至於美國北維吉尼亞州是世界上最大的數據中心市場，連續3年排名第一，而波特蘭排名提升10位，一躍排名並列第一。主要是因為北維吉尼亞州在過去一年優質土地價格飆升以及限電造成開發暫停。