科技裁員潮無有怕！呢7種人才勁好Pay　個別時薪逾2700元

外媒報道，微軟、亞馬遜及蘋果公司等科技巨頭大規模裁員，但隨着數碼轉型，企業對於資訊科技(IT)領域求才若渴，技術人員一身的技能在勞工市場炙手可熱，時薪達50至350美元(約390至2,730港元)。

Monster職業專家Vicki Salemi表示，科技業對技術人才需求仍高，技術差距仍巨大。Salemi列出以下7項吃香的技術專才和其薪酬走勢：

●全端工程(Full stack development)

全端工程人員時薪高達135美元，其受過構建網站前端和後端的培訓。前端是用戶看到的內容，後端為網站提供動力。他們了解JavaScript和Python等編碼語言以及測試網站和軟件，以確保兩者都能順利運行。

●應用程式開發(Mobile app development)

應用程式開發人員是專為智能手機、平板電腦和電腦創建應用程式的軟件工程師，擁有編碼語言能力，可修復軟件錯誤，也能與圖像設計師和數據科學家合作構建應用程式。其時薪高達155美元。

●網頁設計(Web design)

網頁設計師時薪可達250美元，其工作為構建網站，運用HTML和JavaScript等編碼語言以及Adob​​e Photoshop 等繪圖軟件進行創建。

●用戶體驗/用戶介面設計(UX/UI design)

這類設計師專注在網站和應用程式(App)上創造用戶良好體驗，工作內容為規劃網站結構、開發內容、創建原型並測試錯誤。其時薪高達120美元。

●內容管理系統開發(CMS development)

CMS是協助用戶管理各種內容的軟件，並且可將內容儲存在其數據庫供日後使用。CMS開發人員負責開發軟件的後端及前端。其時薪高達105美元。

●手動測試(Manual testing)

在沒有自動化工具幫助的情況下，需要手動測試專業人員來測試軟件功能，確保軟件在各種情況下都能正常運作，並記錄過程中任何錯誤或問題。這類人員時薪達50美元。

●文本自動化(Script and automation)

文本自動化是軟件的命令列表，可自動執行向客戶發送電郵等任務，由專業人員以Python和JavaScript等編碼語言編寫。其時薪高達350美元。