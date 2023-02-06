仲量聯行：今年本港豪宅價格將下跌達一成

仲量聯行發布《香港住宅銷售市場綜述》指出，受到豪宅銷情放緩、融資成本增加及回本期延長的3大因素影響下，本港發展商對豪宅地皮的競投意欲較以往冷卻，轉而更傾向競投中小型住宅地皮，該行預期，今年豪宅價格將下跌達一成。

該報告指出，自去年底起，發展商投地態度已趨向更保守，多幅政府地皮以低於或接近市場估值下限售出。政府去年初以每方呎樓面地價約62,352港元售出淺水灣住宅用地，創下政府賣地歷年呎價新高後，今年初招標的赤柱豪宅地皮最終因入標價未達到政府所定的底價而收回，兩者形成強烈對比。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，豪宅物業市場氣氛偏軟，發展商在中小型住宅用地與低密度豪宅用地之間，傾向收購中小型住宅地皮。有別於中小型住宅項目，大部分豪宅項目由購入地皮至落成及推售，平均需時六年，中小型住宅項目最快可以在兩年後預售，而資金亦須待落成後才會開始回籠。

該行項目策略及顧問部資深董事李遠峰則指，2022年利率顯著上調，並預料銀行將進一步加息，發展項目的融資成本正顯著上漲，加上近年落成的豪宅項目銷情，一般須待多年時間才能取得合理的高銷售率，變相拖長投資回籠期。

此外，豪宅單位新供應顯著增加，或將令價格受壓。2022年首11個月，實用面積約1,722方呎或以上單位落成量為513伙，按年高出約3倍。

仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，本港豪宅市場已有多年由非本地人的需求所支持及推動樓價增長。然而，內地經濟仍面臨許多不利條件的影響。考慮到在境外市場投資的困難及障礙，內地買家對購買香港豪宅的意欲恐將進一步削弱，甚至增加拋售壓力。他預料，今年豪宅資本值將下跌約5至10%。