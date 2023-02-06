虛銀livi bank新春活動24萬人次參與　將推情人節優惠

虛擬銀行livi bank表示，剛於農曆新年期間推出一系列新春禮遇，包括新年指定任務、Mochi e利是、兔年Mochi貼圖包，以及「錢兔無限」小遊戲，合共吸引近24萬人次參加。

該行指出，「錢兔無限」小遊戲以及兔年Mochi貼圖大受客戶歡迎，分別錄得約85,000遊玩次數和逾18,000次下載。客戶亦透過Mochi e利是向親友送上心意，其中客戶派出最大利是金額為15萬港元，最受歡迎的利是祝福語為「財源廣進」、「錢兔似錦」、「龍馬精神」。

另外，客戶積極完成消費任務贏取獎賞，livi於活動期間派出逾8,000張7CAFÉ免費即磨咖啡換領券。該公司更向完成3個指定新春任務的客戶，送出約5萬枚NFT。livi透過新春活動與客戶建立更緊密的關係，為客戶帶來創新而又充滿樂趣的體驗。而去年12月在手機應用程式內推出的全新獎賞功能「livi賞宇宙」，在過去2個月總共完成超過10萬項任務。

適逢情人節將至，livi將推出情人節限定優惠，客戶以livi PayLater Mastercard、livi Debit Mastercard或livi銀聯二維碼消費，可參加「情人節限定：$1 Staycation大抽獎」，有機會賺取雙倍獎賞。