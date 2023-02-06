傳日本行長已定　嚇窒Yen匯挫1%　每百日圓兌5.9港元

一直堅持極寬鬆貨幣政策的日本央行行長黑田東彥將於4月8日卸任，結束10年任期，據報日本政府向政黨就升任副行長雨宮正佳接替黑田「試水溫」。由於雨宮支持黑田的「異次元」寬鬆政策，消息拖累日圓兌每美元匯價周一曾瀉1.03%，低見132.56，每百日圓兌港元低見5.9191。

日央行行長的任命需要得到眾議院和參議院的同意，所以政府本月就要向國會提出黑田的繼任人選，以及其兩名副手，事先需要與政黨「打交道」。日媒指，讓現年67歲的雨宮接替黑田，反映首相岸田文雄覺得由一個參與日央行多年來「放水」的人比較合適。

分析撐雨宮正佳擔任

巴克萊證券研究部主管山川哲史亦認為，雨宮是合適的繼任人選，一旦跑出的是白川方明(黑田前任)執掌日央行時期的副行長山口廣秀，市場就會覺得日本貨幣政策會大幅轉向，所以雨宮出任行長稍為打消「日央行很快便轉軚」的預期。

不過，山川指，這不是雨宮不會「收水」，事關他與山口就貨幣政策正常化的想法不見得有很大差異，要着眼的是雨宮騰出來的副行長由誰出任，這關乎政策委員會「鴿」派人數會否減少。

野村證券首席策略師松澤中亦表示，從貨幣政策的操作上考量，政府「放風」由雨宮做下一任行長不令人意外。一旦要「收水」，日央行與金融市場的溝通就得重要，雨宮出任行長應該與市場作較多溝通。Market Rish Advisory研究員深谷幸司表示，中期而言，日圓升值和美元貶值的基調不變。