筲箕灣樂融軒兩房9個月劈227萬沽　創屋苑新低價

港島二手樓錄減價成交，筲箕灣樂融軒兩房單位，放盤不足1年，累減227萬元，以803萬元獲承接，屬屋苑低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣樂融軒高層F室，實用面積約508方呎，兩房間隔，2022年4月放盤叫價1,030萬元，其後業主調整叫價至838萬元，累減227萬元，獲區內換樓客以803萬元承接，累減約22%，呎價約15,807元，創屋苑做價及呎價低位。

●美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣怡坤閣高層G室，實用面積約666方呎，套三房設計，原業主近期叫價約為1,050萬元，並獲同區客垂青，議價後終以988萬元成交，呎價約14,835元。

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城12月暫錄6宗二手買賣，當中已有5宗為逾千萬元，其中金星閣中層F室，實用面積約701方呎，三房間隔，內附裝修，望園景，近期叫價約為1,230萬元，獲同區換樓用家，議價後以約1,190萬元成交，呎價約16,976元。

●中原林志達透露，北角富澤花園富慧閣高層H室，實用面積約798方呎，套三房間隔，享煙花海景，以1,610萬元易手，呎價約20,175元，新買家屬於用家。

●中原梁紹雄表示，上環帝后華庭2座中層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，望市景，以852萬元易手，呎價約21,679元，原業主於2005年以280萬元買入，持貨約18年帳面獲利572萬元，單位升值約2.04倍。

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九龍區

●利嘉閣鄭天樂指，長沙灣宇晴軒1座高層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，望內園景，成交價956萬元，呎價約17,256元，，客人為同屋苑租客，原先開價980萬元，最終累減24萬元。

●利嘉閣郭永峰表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街27號中層B室，實用面積約602方呎，兩房改套三房間隔，望內園景，以642.8萬元成交，呎價約10,678元，原單位業主2007年4月以約233.8萬元購入，持貨約16年帳面獲利約409萬元。

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新界區

●香港置業曾金強表示，馬灣珀麗灣本月暫錄兩宗二手買賣，屋苑7座低層E室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望園景，早前放盤，最初以620萬元放售，隨市況減價，議價至563萬元成交, 累減57萬元，呎價約10,484元。

●中原黃國強稱，青衣區2月首5天錄16宗二手買賣，青怡花園4座頂層兩房戶，實用面積約343方呎，去年2月開價600萬元，今年1月降至470萬元，上車客以448萬元購入，呎價約13,061元，低市價約3%，原業主於2018年1月購入後一直收租，帳蝕68萬元。

●美聯李貫甡指，青衣居屋青泰苑B座高層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內分支家庭，見近日市場成交加快，決定以618萬元於已補價自由市場購入，呎價約11,115元。

●中原陳麗嫦表示，過去周末荃灣區錄得22宗二手買賣，綠楊新邨佔5宗，包括R座中層3室，實用面積約451方呎，微減3萬元，昨日(5日)以657萬元沽出，呎價約14,568元，新買家為同區分支家庭，農曆年前已開始搵樓，考慮一日即承接。

●祥益林偉光指，屯門錦暉花園3座高層B室，實用面積約573方呎，三房間隔，原業主增加議幅，累減30萬元，區內首置客決定以508萬並一筆過付款購入上址自用，呎價約8,866元。

●祥益黃文樂表示，屯門居屋新圍苑F座中層1室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內家庭客為鄰近家人，方便照應，獲減價13萬元，於已補價自由市場以435萬元購入上址作自住，呎價約7,852元。

●美聯周麗萍稱，屯門澤豐花園4座中層C室，實用面積約433方呎，兩房設計，初期開價約400萬元，議價至369萬元成交，呎價約8,522元，原業主於2016年以241萬元購入，持貨逾6年帳面獲利約128萬元，期內物業升值逾53%

●中原何家樂指，天水圍2月累錄約19宗二手買賣，過去周末睇樓量按周急升20%，期內錄6宗買賣，嘉湖山莊景湖居10座高層H室成交，實用面積約547方呎，三房間隔，開價550萬元，上車客議價後即睇即以544萬元購入，呎價約9,945元。

●中原林金葆稱，天水圍居屋天頌苑E座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場叫價468萬元，經買家洽購下，共減兩口價合共30萬元，以438萬元成交，呎價約6,738元，新買家為九龍公屋租戶，將屆退休年齡，搬到天水圍入市退休。

●中原陳思麗表示，天水圍栢慧豪園5座中層A室，實用面積約494方呎，兩房間隔，最初開價648萬元，最新叫價535萬元，獲上車客垂青洽購，現以500萬元易手，呎價約10,121元。

●美聯葉容生指，粉嶺花都廣場8座高層G室，實用面積約526方呎，三房單位，區內業主見市場氣氛轉旺，而且中港兩地通關，加快把握時機換樓，雙方議價20萬元，終以640萬元成交，呎價約12,167元。

●利嘉閣周雪雯透露，粉嶺中心D座中層3室，實用面積約513方呎，套三房間隔，雙方議價後，最新以約560萬元成交，呎價約10,916元，原業主2004年以約130萬元買入，轉手帳面獲利約430萬元，屋苑現時有約23個放盤，入場費由約455萬元起。

●中原黃冠仁表示，大埔康樂園26街雙號屋，實用面積約1,628方呎，連約1,683呎花園，開價約3,300萬元，議價後以3,200萬元易手，呎價約19,656元，新買家為外區客，本身居於港島區，原業主於2010年以2,800萬元購入，持貨13年帳面獲利約400萬元。

●中原徐家倫透露，大埔白石角嘉熙本月暫錄兩宗二手買賣，屋苑8座低層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後以718萬元易手，呎價約15,746元，原業主於2019年4月以約727萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓約9萬元離場。

●中原黎宗文表示，沙田第一城2月暫錄約5宗買賣，屋苑29座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，去年7月放盤時叫價約620萬元，日前議價後以522萬元易手，呎價約15,963元，累減98萬元，新買家為用家。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍盛世2座北翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，望山景，放盤半年，獲買家「零議價」1,340萬元成交，呎價約17,701元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山嵐岸2座中低層D室，實用面積約805方呎，三房加儲物室間隔，望海景，最後叫價1,080萬元，九龍客沽出兩房單位，即以1,053萬元購入換樓，呎價約13,081元，原業主於2019年7月以1,100萬元購入，帳面蝕47萬元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦鞍苑C座低層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，已補價自由市場原叫價640萬元，放盤8個月，經議價後減35萬成交，減幅約5.5%，獲買家以605萬元承接，呎價約9,380元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅濤居1座高層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約710萬元，議價後以700萬元易手，呎價約14,523元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山2月暫錄約35宗二手買賣，按月約1.19倍，天宇海5A座低層D室，實用面積約732方呎，套三房間隔，開價約898萬元，零議價易手，呎價約12,268元，新買家為用家。

●中原關偉豪指，將軍澳東港城5座高層D室，實用面積約616方呎，套三房間隔，望園景，叫價850萬元，新近零議價沽出，呎價約13,799元，新買家為同區換樓客，因子女已長大，需要更大的居住空間，早上參觀上址，即晚極速承接。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳都會駅6座高層D室，實用面積約633方呎，套三房間隔，早前以約1,100萬元將單位放售，近日隨市況逐步下調叫價，並獲買家洽購，雙方議價後，累減約188萬元，最新以約912萬元成交，呎價約14,408元。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2月暫錄2宗買賣，平均呎價約14,031元，屋苑2期4座極高層G室，實用面積約713方呎，套三房間隔,最初開價1,100萬元放盤，放盤約5個月時間，近日減至939萬元成交，呎價約13,170元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳新都城2期7座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望內園景，以635萬元沽出，呎價約14,399元，原業主於1998年9月以約201.6萬購入，帳面獲利433.4萬，物業約25年升值逾2.1倍。

●香港置業傅志煌稱，將軍澳君傲灣2座低層H室，實用面積約516平呎，兩房間隔，以740萬元放盤約兩個半月後，獲外區客接洽，雙方經議價後減價至約720萬元，呎價約13,953元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定入市。

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