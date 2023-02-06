新盤交投回升 長沙灣項目最多劈296萬促銷
2023年02月06日 21:34
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雖然暫未有全新盤開售，一手市場以銷售餘貨之下，整體交投量已見回升。另亦有發展商續以減價方式催谷貨尾銷情，長沙灣項目有單位最多劈價逾296萬元。
●長沙灣愛海頌劈價促銷貨尾 減幅最高達18%
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，早前因應市況，將10伙貨尾減價逾一成，周一(6日)公布以價單形式減價發售的單位由10伙增至18伙，有個別單位減逾296萬元，減幅最高達18%。
長實高級營業經理梁焯鏗表示，本周五(10日)起將18個單位以價單形式發售及以招標發售4伙天台特色單位。上述18伙單位折實售價由1,179萬元至1,346.5萬元，折實呎價由15,000至17,464元。當中，劈價幅度最大單位為5座39樓B室，實用面積771方呎，三房間隔，原本折實價1,623.5萬，最新折實價為1326.6萬元。
●港島南岸第2期揚海三房呎價約45,843元
由嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(6日)以4,281.76萬元沽出第1A座27樓B室，屬實用面積934方呎的三房單位，呎價約45,843元。
●白石角朗濤四房呎價約24,300元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(6日)透過招標沽出第2座7樓B室，實用面積1,739方呎，四房間隔，成交價4,225.8萬元，呎價約24,300元。資料顯示，該買家採用720天備用二按提前入住付款計劃入市，享有代繳從價印花稅優惠。
●啟德澐璟三房3,966萬元招標沽
豪宅新盤續錄承接，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(6日)招標沽出8座18樓B室，實用面積1,185方呎，三房間隔，成交價3,966,78萬元，呎價約33,475元。資料顯示，該盤由去年底開售至今，累計沽出約44伙，吸金逾22.9億元。
●白石角海日灣四房售3,013萬元
大埔白石角海日灣最新以3,013.2萬元招標沽出COURT D 第1座12樓A室，實用面積1,533方呎，四房間隔，呎價約19,656元。
●北區高爾夫‧御苑三房售1,680萬元
由恒基地產(00012)發展的北區高爾夫‧御苑，錄得月內第2宗成交，以1,680萬元沽出8座23樓A室，實用面積1,048方呎，三房間隔，呎價約16,031元。
●觀塘凱滙第2期單日沽兩伙 吸金1,662萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周一(6日)連沽兩伙，共涉1,662.39萬元。當中，第5座46樓J室，實用面積391方呎，一房間隔，成交價837.42萬元，呎價約21,417元。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶424萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Bologna，周一(6日)沽出第8B座17樓D室，實用面積270方呎，開放式間隔，成交價424.27萬元，呎價約15,714元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽4伙 共涉2,179萬元
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(6日)連環沽出4伙，共涉資2,179.93萬元。當中，D座15樓21室，實用面積473方呎，兩房間隔，成交價723.72萬元，呎價約15,301元。
●長沙灣睿峰近日連沽5伙
原由中國恒大(03333)持有，其後轉讓予合作財團鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)，於本月起展開新一輪銷售，近日連沽5伙，吸金4,968.8萬元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，隨着中港兩地落實可免檢疫通關，相信樓市氣氛將持續向好，帶動住宅成交量繼續上升。
據項目成交紀錄冊，東翼6樓C室，實用面積279方呎，一房間隔，原本於2020年11月以661.7萬元沽出，但2022年7月終止交易，單位昨日重新以619.5萬元賣出，最新呎價約22,204元，最新成交價較2020年7月平約6%。