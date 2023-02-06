新盤交投回升　長沙灣項目最多劈296萬促銷

雖然暫未有全新盤開售，一手市場以銷售餘貨之下，整體交投量已見回升。另亦有發展商續以減價方式催谷貨尾銷情，長沙灣項目有單位最多劈價逾296萬元。

●長沙灣愛海頌劈價促銷貨尾 減幅最高達18%

長實高級營業經理梁焯鏗表示，本周五(10日)起將18個單位以價單形式發售及以招標發售4伙天台特色單位。上述18伙單位折實售價由1,179萬元至1,346.5萬元，折實呎價由15,000至17,464元。當中，劈價幅度最大單位為5座39樓B室，實用面積771方呎，三房間隔，原本折實價1,623.5萬，最新折實價為1326.6萬元。

●港島南岸第2期揚海三房呎價約45,843元

●白石角朗濤四房呎價約24,300元

●啟德澐璟三房3,966萬元招標沽

●白石角海日灣四房售3,013萬元

大埔白石角海日灣最新以3,013.2萬元招標沽出COURT D 第1座12樓A室，實用面積1,533方呎，四房間隔，呎價約19,656元。

●北區高爾夫‧御苑三房售1,680萬元

●觀塘凱滙第2期單日沽兩伙 吸金1,662萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna開放式戶424萬元沽

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽4伙 共涉2,179萬元

●長沙灣睿峰近日連沽5伙

據項目成交紀錄冊，東翼6樓C室，實用面積279方呎，一房間隔，原本於2020年11月以661.7萬元沽出，但2022年7月終止交易，單位昨日重新以619.5萬元賣出，最新呎價約22,204元，最新成交價較2020年7月平約6%。