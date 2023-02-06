西貢半新盤則王鬆綁貶19%　收租客蝕讓沽青衣樓

二手樓價高位回落，近年入市的業主，大部分都要「蝕本」離場。西貢逸瓏園則王單位，減價至806萬元沽出，低市價約8%，單位約3年帳面貶值近19%。

世紀21奇豐廖振雄表示，上述單位為1座低層G室，實用面積約668方呎，兩房連儲物室間隔，叫價860萬元，獲用家洽購，累減約6.3%沽出，呎價約12,066元，屬同類型單位新低。原業主於2020年1月以990萬元購入，帳面蝕184萬元。

凱滙4年跌價逾140萬

觀塘凱滙2月錄至少4宗買賣，全屬帳面貶值成交。市場消息透露，該盤5座一個中層單位，實用面積約391方呎，市傳售740萬元，呎價約18,926元，單位約4年帳面跌價逾140萬元。

部分收租業主蝕讓「棄守」。中原黃國強稱，青衣青怡花園4座頂層兩房戶，實用面積約343方呎，原業主2018年1月購入後一直收租，去年2月以600萬元放售，上月降價至470萬元，終售448萬元，呎價約13,061元，低市價約3%，期內帳面虧蝕68萬元。

資助房屋繼續要蝕。消息指，屯門居屋兆邦苑中層兩房單位，實用面積約376方呎，已補價自由市場曾叫價420萬元，市傳終以380萬元售，呎價約10,106元。單位於2018年購入，帳面跌價約9%。