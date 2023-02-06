美股全線向下　傳Dell裁5%人手　股價跌2%

專家預言增長股或風光不再，周一(6日)早段道指跌80點，至33,846點；標指跌18點，至4,117點；以科技股為主的納指跌11,937點，至69點。美匯指數曾高見103.46，創1月11以來最高。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,184點，跌59點，高水38點。

納指今年開局升以來反覆向上，一度進入「技術性牛市」。2008年大舉沽空次按而一舉成名的路博邁(Neuberger Berman)基金經理Steve Eisman表示，近年以科技類等增長股主導股市的局面將被打破，新贏家將會是與「工業回流美國」和「環保」相關的企業。

他解釋，如同投資者在1990年代把注意力由通用電氣等大型集團轉向互聯網企業，在經歷互聯網泡沫後，又將焦點放在金融股上，其後又因2008年金融危機和低利率等因素，投資者開始物色如同亞馬遜般的增長型企業。

Eisman指出，是次投資轉向的觸發點為高利率，因在利率高企下，沒有盈利且收入放緩的企業吸引力將大減。不過，他認為會否造成此轉變將取決聯儲局，若主席鮑威爾開始減息，上述情況便難以出現。

前財長薩默斯則認為，美國經濟出現「軟着陸」的可能性上升，惟如果從兩、三年前看目前的通脹水平，仍然高得不合理，接下來將通脹回落至目標水平仍困難。對於以提高失業率換取通脹回落，他指出，兩者間需作出取捨，幾乎所有經濟理論都肯定低失業率帶來的好處，惟效益很大機會不持久，而若高通脹變得根深柢固，將影響深遠。

經濟前景不明朗下，美國科企裁員潮持續。消息指，個人電腦(PC)生產商戴爾(Dell)打算裁員6,650人，約佔該企全球總員工數量約5%。管理層在外媒獲得的備忘錄指，市場條件惡化伴隨不確定的未來為集團帶來挑戰，早前的一系列成本削減行動，包括暫停招聘和限制旅遊等措施已不足以應對，其股價早段跌2.44%。

世界車用半導體大廠安森美半導體(ON Semiconductor)公布，截至去年12月底止第四季收入按年增13.94%至21.03億美元，高過市場預期；純利按年增41.88%至6.04億美元。該企指引今季收入介乎18.7億至19.7億美元，惟中值低過市場預期，股價跌1.52%，另該企公布新股份回購計劃，規模達30億美元。