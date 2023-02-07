東方日報B1：港與沙特研互掛上市

港交所在公告中指出，根據合作備忘錄，將與沙特證交所在金融科技、ESG(環境、社會和管治)、互掛上市，以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇。沙特證交所集團行政總裁Khalid Al-Hussan表示，期望將沙特阿拉伯的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。

他又說︰「來自亞洲的發行人及投資者對我們市場的興趣與日俱增，這次雙方簽訂的備忘錄，有助我們在未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。」

港交所行政總裁歐冠昇則表示，沙特以及毗鄰的中東地區，是「世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體」。而香港可為國際投資者和企業提供大量機遇，包括透過獨特的互聯互通計劃連接內地市場，今次協議標誌兩地企業和市場之間將加強協作。

港府亦宣布，兩地政府將會啟動「促進及保護投資協定」的正式談判，向兩地商界發出正面訊息，有助加強投資者信心及增加雙邊投資流動。

可惜這些大型項目向來都是「有頭威冇尾陣」，這7家放眼世界都是知名度甚高、業務規模龐大、在行業中數一數二的企業，結果在港股掛牌後一直交投冷淡。港府除了免收這些公司的股票印花稅外，在政策上也無甚實際支持，哪怕是微軟這種「長線大牛股」，在香港的資本市場也依然無人問津。若沙特阿美真的來港掛牌，而港府又繼續這種行事風格的話恐怕行不通，如何避免重蹈覆轍，且拭目以待。