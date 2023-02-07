東方日報B1：港與沙特研互掛上市
2023年02月07日 00:05
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歐冠昇（左）與Khalid Al-Hussan（右）分別代表港交所和沙特證交所集團簽署合作備忘。
隨着中美在金融領域脫鈎之際，香港要保住國際金融中心地位，自然要另覓更多元化的途徑來連結世界。港府官員近日遠赴沙特阿拉伯，促進雙方在金融等領域的合作。香港交易所(00388)周一宣布，與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，並將「探討在多個領域展開合作，以推動雙方金融市場互惠互利」；港府則指將邀請沙特的國營石油公司─沙特阿美來港上市。不過，考慮到過去港交所與美國納斯達克聯手推動「納指七雄」的前車之鑑，即使成事，類似的合作會否淪為又一爛尾項目，仍須時間驗證。
港交所在公告中指出，根據合作備忘錄，將與沙特證交所在金融科技、ESG(環境、社會和管治)、互掛上市，以及雙方均感興趣的其他領域探索合作機遇。沙特證交所集團行政總裁Khalid Al-Hussan表示，期望將沙特阿拉伯的資本市場發展成連接東西方的投資樞紐。
他又說︰「來自亞洲的發行人及投資者對我們市場的興趣與日俱增，這次雙方簽訂的備忘錄，有助我們在未來拓展沙特與香港市場互掛上市及其他合作的安排。」
港交所行政總裁歐冠昇則表示，沙特以及毗鄰的中東地區，是「世界上最具活力和令人振奮的經濟及創新中心之一，亦是全球增長速度最快的投資者群體」。而香港可為國際投資者和企業提供大量機遇，包括透過獨特的互聯互通計劃連接內地市場，今次協議標誌兩地企業和市場之間將加強協作。
港府亦宣布，兩地政府將會啟動「促進及保護投資協定」的正式談判，向兩地商界發出正面訊息，有助加強投資者信心及增加雙邊投資流動。
值得注意的是，人工智能公司商湯(00020)據傳亦有份隨港府代表團出發，與沙特阿拉伯知名金融區沙特阿卜杜拉國王金融區(King Abdullah Financial District)、文旅賽事管理公司Sela簽署合作諒解備忘錄，就智慧城市等領域開展深入合作。商湯股價昨日收升6.38%。
不過，市場整體上仍對香港與沙特兩地合作的消息反應平平，港股周一亦大跌收市。歸根究柢，這是投資者對於港府「畫大餅」已存有戒心，畢竟這次並非香港首次試圖引入外國上市公司來港掛牌。早於2000年，港交所就已經和美國納斯達克合作，引入包括微軟(04338)、英特爾(04335)在內的7家大型科企在港掛牌，當時更獲捧為「納指七雄」，一時間風頭無兩。
可惜這些大型項目向來都是「有頭威冇尾陣」，這7家放眼世界都是知名度甚高、業務規模龐大、在行業中數一數二的企業，結果在港股掛牌後一直交投冷淡。港府除了免收這些公司的股票印花稅外，在政策上也無甚實際支持，哪怕是微軟這種「長線大牛股」，在香港的資本市場也依然無人問津。若沙特阿美真的來港掛牌，而港府又繼續這種行事風格的話恐怕行不通，如何避免重蹈覆轍，且拭目以待。