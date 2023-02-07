【東方日報產評】中美博弈力漸猛　港得防制裁大棒

國際地緣政治緊張局勢加劇，中東與中國都需要在歐美等西方經濟體以外地區分散投資風險，這背景促使中國的境外國際金融中心——香港放眼中東商機。中東第一大產油國沙特阿拉伯繼去年漠視美國反對支持產油國減產，如今又與中國(包括香港)愈走愈近，只是礙於俄烏戰爭尚未完結，國際能源價格易升難跌，通脹危機未消的美國敢怒但未敢妄動，惟亦有迹象顯示其擬透過「伊朗」這棋子在中東攪局，甚或利用美元霸權劍指中港金融。香港既緊跟國策路線發展，就得為迎來美國金融制裁大棒痛擊作好最壞打算、最佳準備！

俄烏戰爭下，去年油價一度大升，為中東產油國換來可觀的油產收入，資金滿瀉自然要尋求出路。可歐美一直在致力推動新能源應用，美國的頁岩氣產量又達自給自足的地步，對中東石油的依賴大減，美軍撤出阿富汗，更體現美國戰略淡出中東，全力集中對付中國，這使得一直受美國安全保護的沙特愈感不安，得為自身利益尋求出路。故見美沙關係生變，去年美國備受高通脹壓力，但以沙國主導的石油輸出國組織及盟國(OPEC+)卻不理美國呼籲而落實減產，可見兩者分歧愈來愈大。

在這個背景下，雖然美國仍然在中東局勢擔當着不可替代的角色，惟沙國已開始執行其亞洲戰略，以加強與這個世界增長中心的經貿聯繫，尤其與石油需求大國的中國愈走愈近。近日港府高層出訪中東沙國及阿聯酋，就金融服務、商業及專業服務加強聯繫和合作，實可視為沙國與中國的國際金融代理人——香港加強經貿往來。這既為沙國的巨量石油資金尋求美元以外的出路，實現中東局勢再平衡，也為香港這個國際金融中心減少對歐美金融依賴，拓展中東市場提供機遇。

可以預見的是，未來將多了中東企業來港上市，也會見到更多中港資金投資中東，而作為產油大國的沙國，會適量加大對中國這石油大客戶的國債投資，以加強兩者關係，變相助力人民幣國際化進程，意味中國將在中美金融戰上拉近與美國的競爭距離。

近日中美關係鬧出「氣球」風波，美國無事生非，更開始有內部聲音要求藉此加大對中國制裁，實乃空穴來風。面對中國在國際的影響力愈來愈大，且美國自身又受通脹與債務危機等內部問題困擾，已在半導體上圍堵中國的美國，存在動用美元霸權打擊中國金融發展的意圖，哪管這對美國而言是損人不利己之舉。說到底，即使香港外匯儲備充足，理論上能支持港元聯匯以抵禦金融衝擊，但沒有人能保證，在國際地緣政治變化下，聯匯運作百分之百不會有變。

身處這個百年變局的大棋盤下，選擇餘地誠然着實不多。港元聯匯乃香港經濟命脈，作為一個負責任的政府，得防患於未然，做好兩手準備；投資者也得為個人資產做好風險管理，畢竟任何變化的結果雖不一定是壞，但關鍵是有能力平安過渡變化，才有條件在變化之中尋找新機遇。