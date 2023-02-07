晨星睇好中國周期股　推薦消費內房板塊

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，中國重新開放的利好消息已很大程度反映在一些旅遊相關股份，但亞洲股市當中，目前更看好中國股票，因為內地貨幣政策走勢有別於美國，對美國政策利率的敏感度較低。她認為，周期股有最多上揚空間，尤看好受惠中國消費反彈的股份，包括周期性消費品、科技、銀行及內房股。

她續表示，內地重新開放邊境、結束清零防疫措施時間比該行預測早約一個季度，加上當地推出的一些提振經濟措施，有助推升企業盈利，房地產支持措施也有助提振消費信心，內地下半年經濟增長更健康。

雖然全球經濟有陷入衰退風險，美國經濟亦可能出現溫和衰退，但這「周期性放緩」已很大程度反映在該行覆蓋的亞洲股票估值，整體亞洲股票市場機會猶存，但對於日股更謹慎，主要是貨幣政策不確定性。另晨星認為，美國聯儲局在今年底前會改變利率方向。

首選中海阿里百勝等

中資電訊股具吸引力

日本與美國形成強烈對比，美國儲蓄率已從疫情爆發初期2020年的高峰暴跌60%，雖然聯準會(Fed)持續升息抑制通脹，但強勁的家庭支出仍支撐著經濟復甦，隨着美國人報復性消費情況持續發酵，去年10至12月家庭支出增加了2.1%。