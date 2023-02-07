林嘉麒：市場過分樂觀　美股或現新跌浪

美國聯儲局上周四議息後，市場以主席鮑威爾開始思考息口何時見頂，改變上次探討加息「步伐」的措詞，以言論偏「鴿」為由，繼續憧憬息口見頂，但同時漠視了鮑威爾強調現時利率未到足夠緊縮的水平，並不認為今年會減息的看法。

結果，上周五美國公布的1月非農就業職位增加51.7萬個，遠超預期的18.5萬個及前值的22.3萬個，期內平均時薪按年漲4.4%，雖然低於12月的4.6%，惟高於預期，市場迅即擔心拉高通脹，聯儲局會再加大收緊貨幣政策。

美息快見頂 恐一廂情願

外圍方面，要留意市場曾押注聯儲局的加息周期進入尾聲，外媒的恐懼與貪婪指數「Fear & Greed Index」上周五升至76點，進入「極端貪婪」水平，相較1月該指數還維持在「恐懼」水平的38點。由於市場風險胃納上升，資金「過度」流入公司債市。美股甲骨文上周發行債券，最初計劃籌集40億美元，但最終認購高達400億美元，反應熱烈的同時，公司最終支付的新債溢價(new issue concession)也較低。

過去一周，美國公司債市場發行了超180億美元的新債，投資者認購規模達到發行量的5倍，這表明伴隨着部分投資者一廂情願認為美國利率可能見頂，固定收益投資基金經理開始重新入場搶購債券。不過，今次非農數據公布後，情況會否180度逆轉？意即美息未見頂，但市場風險胃納過高，形成了過分貪婪。

今次美企業績大部分令市場失望，同時企業展望悲觀，投資者一個反身，轉買為賣，股債皆沽的話，美股或進入新一波跌浪。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)