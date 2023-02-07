廖嘉豪：中國股票今年仍具上升空間

中國快速重新開放，已推動MSCI中國指數自去年10月底以來累升近60%。近年長期跑輸之後，MSCI中國指數在短短三個月內，跑贏了環球股市近50個百分點。在其他地方上市的中國概念股票也出現升勢，聯同環球金屬礦業以及歐洲奢侈品行業股份，自10月底以來上升了30%以上。經歷了這輪大幅反彈，投資者不禁有疑問，中國股票是否還有上漲空間？

要回答這個問題，首先要看估值。過去幾年，MSCI中國指數市盈率較MSCI環球指數折讓近40%，遠低於折讓28%的長期中位數。與MSCI新興市場指數相比，中國股票估值看起來也很便宜。這些估值差距已基本縮小。MSCI中國指數目前的延伸市盈率為1​​6至17倍，高於去年10月的11倍。即使估值吸引力回落，但中國仍有一個關鍵優勢：增長前景。全球經濟大部分正在放緩，但中國經濟增速應會在2023年加速至5.7%，農曆新年後可能會開始更快、更廣泛的復甦。其他市場的每股盈利將放緩，中國股票每股盈利反而有望反彈。展望未來，MSCI環球指數每股盈利或在2023年收縮5-10%。相比之下，中國股票每股盈利或增長15%。

今年中國每股盈利復甦的故事亦與以往不同。正如不少經濟學家所解釋的那樣，過去中國的加速發展依賴於推動基建和房地產項目的政府支出增長。但今次復甦應該更多地受服務和消費者主導。事實上，消費估計貢獻今年內地經濟增長大約四分之三。自下而上的行業分析師預計，在大量被壓抑需求釋放的幫助下，非必需消費品或引領今輪盈利復甦，通信服務和醫療保健行業在未來兩年的每股盈利增長預測亦達50%以上。

在最近兩次較大型的復甦(2010年和2017年)中，市場在每股盈利觸底前幾個月開始上漲。兩個例子均顯示，隨着每股盈利開始回穩，股市繼續上漲。這些反彈的整體軌迹各不相同。2010年，股市大部分升幅出現在每股盈利見底之前，而2017年的股市升幅，則主要出現在盈利見底之後。這一次看起來又不一樣。指數和盈利在去年10月同時觸底，MSCI中國指數市盈率跌至11倍，目前估值回升至16-17倍，仍低於2010年和2017年每股盈利處於低位時的估值倍數。歷史告訴我們，圍繞每股盈利反彈的股市回升既巨大，也具持續性。其次，考慮到今輪升浪開始時估值倍數較低，如果中國股票估值進一步重估，從目前的16倍上升到2017年復甦交易中的18倍，再加上今年每股盈利或增長15%的預測，意味MSCI中國指數可能還有30%的上升空間。

環球股票中，歐洲股票傳統上與中國股票關聯程度較高，近期表現較好的歐洲股票屬於奢侈品行業，這些企業有望受惠於中國加快重新開放，前景正面，仍然值得關注，不過要留意累積升幅已經不少，反而在美國或日本上市，中國業務比重較高的股份，潛在升幅可能更大。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪