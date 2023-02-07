納指跌1%　油價高收1%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.7%，報103.63；港匯見7.8465；離岸人民幣(CNH)報6.8014；美元兌日圓處132.62；歐元報1.0725，英鎊報1.202。金價處1,867.85美元。布油報81.4美元，紐油報74.48美元。比特幣跌0.7%，至2.27萬美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水60點。

●道指收報33,891點，跌34點或0.1%；標指收報4,111點，跌25點或0.61%；納指收報11,887點，跌119點或1%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,173點，跌48點。

●2月恒生指數夜期收報21,260點，升17點，高水38點，成交19,930張。

●紐約期油收報每桶74.11美元，升0.72美元或0.98%；倫敦布蘭特期油收報每桶80.99美元，升1.05美元或1.31%。

●紐約期金收報每安士1,879.5美元，升2.9美元或0.15%。

●英國富時100指數收報7,836點，跌65點或0.82%；德國DAX指數收報15,345點，跌130點或0.84%；法國CAC指數收報7,137點，跌96點或1.34%。

●國務院表示，到2025年形成一大批優勢明顯的中國品牌。

●內地多個城市放鬆樓市政策，武漢動態調整住房限購範圍；哈爾濱擴大購房補貼政策受益範圍；山東威海將首套住房首付比例降至20%；河南安陽將部分購房補貼3至5萬元人民幣。

●印度石油部長表示，可能增加從美國等國進口石油，價格將決定俄羅斯能否繼續扮演印度最大石油供應國，

●HKTVmall 1月訂單總商品交易額6.64億元，按年跌5%。

●中國海外發展1月份銷售額按年跌一成。

●仲量聯行：今年本港豪宅價格將下跌達一成

●晨星睇好中國周期股 推薦消費內房板塊

●【東方日報產評】中美博弈力漸猛 港得防制裁大棒

●東方日報B1：港與沙特研互掛上市

●日本家庭未走出疫情！無心消費影響經濟復甦