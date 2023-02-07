港股反彈　騰訊漲近2%　內房物管股受捧

港股連跌3日後反彈，恒生指數升超過200點。高見21,483點。國企指數升過百點；科技指數升80點，主板成交360億港元。

大型科網股做好，阿里巴巴升2.1%；騰訊升1.8%；小米集團升1.4%；京東集團升0.9%；美團升0.6%。

金融股合力撐市，中國平安升2.7%；香港交易所升1.4%；工商銀行升1.5%；招商銀行升1.1%；建設銀行升0.6%；滙豐控股升0.4%；友邦保險逆市跌0.6%。

內地再有城市放鬆樓市政策，內房及物管股有買盤。龍湖集團飆5.5%；碧桂園升3.3%；碧桂園服務升2.7%；華潤萬象生活升2.4%；華潤置地升1.8%；中國海外升1%。

【09:20】港股向好 騰訊彈1% 滙豐靠穩

港股開市靠穩，恒生指數升66點或0.31%，報21,288點；國企指數高開26點或0.37%，報7,216點；科技指數升21點或0.47%，報4,485點。

大型科網股撐市，騰訊升1.1%；小米集團升0.6%；美團升0.5%；阿里巴巴升0.3%；京東集團升0.2%。

金融股個別發展，香港交易所升0.7%；中國平安升0.6%；工商銀行升0.5%；建設銀行升0.4%。滙豐控股及招商銀行無起跌；友邦保險跌0.1%。