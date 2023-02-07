巨企裁員不絕！波音據報今年炒2000人

外媒報道，美國飛機製造商波音(Boeing)上月底宣布今年招聘10,000人計劃的同一天，高管召開內部虛擬會議，向人力資源及財務部門的非工會員工發布壞消息。波音周一(6日)證實，預計今年裁員約2,000人，主要是財務及人力資源部門。

報道指，財務部門將裁員約1,500人，約佔全公司約5,800名員工總數的1/4，至於人力資源部門將裁員達400人，約佔人力資源部門總人數的15%。

波音拒絕透露西雅圖地區有幾多員工受裁員影響。

波音將其中約1/3的工作外判給印度班加羅爾的Tata Consulting Services。

波音傳訊高級主管Mike Friedman表示，隨着時間過去，公司一些職能變得龐大，隨着這種增長往往會出現官僚主義等，令營運欠效率，因此公司正在精簡。

Friedman表示，雖然裁減2,000名白領崗位，再加上退休員工，不過招聘生產工人和工程師的舉措將確保波音今年整體業務顯著增長，尤其是在美國普吉特灣地區(Puget Sound region)。

Friedman又指，隨着噴射式飛機交付量增加成為當務之急，財務總監Brian West正在努力集中資源，並在工廠、製造和工程部門進行招聘。

一位高級財務負責人表示擔心，隨着大型科企裁員，其中許多白領員工可能很難找到新工作。