陳蓓敏：建議候低吸納招行　作中長線策略

美國上周五(3日)公布非農職位數據，增逾50萬個，較市場預期18萬個為多。雖然如此，未能確實美國經濟力度強勁。勞工時薪下跌，持續申領失業金人數增加，再加上債務上限未解決，都對金融市場有壓力。周末美國國務卿布林肯押後訪華、美國擊落飄入美國領空的中國民用無人飛艇、美國有意在日本島嶼裝置中程導彈等事項，均令市場憂慮中美緊張關係。近期因美國庫存多於預期，美油價由高位回落至73美元見反彈，料支持見70美元關口。

中國社科院經濟研究所推算，今年中國四季經濟增長分別為3.4%、7.2%、4.2%及5.2%。基建投資增速放緩，製造業投資上半年力度較下半年為佳，房產業上半年仍見壓力，下半年有改善空間，全年屬平穩狀態。內需勢頭較出口增速為佳。元宵剛過去，國內旅遊數據以倍數升幅。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客户持有招行)