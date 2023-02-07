【高盛推介】港交所反彈重上340元　資金連日吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周一(6日)曾急跌至330港元水平，及後走勢靠穩收窄跌幅，收市跌約4.2%，周二(7日)早段反彈追回部分跌幅。早上高開約0.7%後升幅持續擴大，最高見342.4元。現報342.2元，升約1.4%。港交所宣布，與沙特證券交易所就探討金融科技、交叉上市等方面的合作機會簽署合作協議。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續流入，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,750萬元。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約300萬元。

觀察市場上的認購證，可見目前市場上沒有4月份到期的輕微價外產品，投資者部署中年期證可考慮5月份到期產品，分別有行使價400元、445元及350元三款。當中以行使價400元屬輕微價外，條款最為突出，亦是近日最受歡迎的條款。而低面值產品可留意行使價445元附近的產品。

港交購29615，行使價400元，2023年5月25日到期，實際槓桿10.2倍，熱門條款、高槓桿。

港交購12130，行使價445.2元，2023年5月25日到期，實際槓桿11.5倍，價外、低面值。

港交購13018，行使價422.42元，2023年7月24日到期，實際槓桿8倍，中年期。

港交牛67871，收回價320元，行使價318元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、輕微價外。

港交熊50100，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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