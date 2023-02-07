楊韻銳：港股2月走勢未明朗 宜分注入市
2023年02月07日 11:13
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大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，港股短線仍保持反覆整固格局，2月份市況依然未明朗，恒指早前高見22,700點後，阻力較為明顯，早前領先的復常概念股已率先回調，其後科技股、內銀股亦紛紛轉弱。資金流方面，期指十大淨持倉數目由淨好倉轉為淨淡倉，加上新春假期後，港股通北水連續5個交易日均錄得淨流出，直至周一(6日)才錄得淨流入，港股通20天資金流平均水平亦正處於低位徘徊。
楊又指，美國上周公布非農就業數據之後，聯儲局有理由激進加息，而且美匯指數突破下降通道，對於中港股市在內等新興市場較為不利。他表示，3月上旬內地召開兩會，公司又進入業績期，市況或會波動，恒指初步支持位為20,800點至21,000點；若失守，下方支持位為19,600點至20,000點，企穩支持位後投資者可考慮分注入場。
科網股方面，因早前已累升不少，加上對政策的憧憬已反映在股價表現，以騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)為例，兩者現估值水平合理，不排除待業績出爐後才有更多資金流入。然而，楊亦提到外資對中資股的持倉水平偏低，若內地復常及經濟數據有所改善，以及3月初的兩會能得出經濟增長目標及長遠發展藍圖，便能吸引更多資金增持中資股，尤其是高增長型的科網龍頭股。受惠經濟復甦下，楊則建議可選業務前景較明朗的騰訊及阿里巴巴。
內地房企陸續公布1月份銷售數據，雖然部分企業表現出現按年倒退，但不必過分憂慮，可維持觀望狀態。他認為內地樓市政策仍需時間才能展現作用，整體行業前景持續好轉。選股方面，以財政壓力較小、品牌信心較大的國企大型內房優先，當中可特別留意華潤置地(01109)，其商業物業比例較高，租金收入可受惠內地經濟及消費復甦，連帶同系華潤萬象生活(01209)亦看高一線。