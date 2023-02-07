楊韻銳：港股2月走勢未明朗　宜分注入市

大華繼顯(香港)策略師楊韻銳表示，港股短線仍保持反覆整固格局，2月份市況依然未明朗，恒指早前高見22,700點後，阻力較為明顯，早前領先的復常概念股已率先回調，其後科技股、內銀股亦紛紛轉弱。資金流方面，期指十大淨持倉數目由淨好倉轉為淨淡倉，加上新春假期後，港股通北水連續5個交易日均錄得淨流出，直至周一(6日)才錄得淨流入，港股通20天資金流平均水平亦正處於低位徘徊。

楊又指，美國上周公布非農就業數據之後，聯儲局有理由激進加息，而且美匯指數突破下降通道，對於中港股市在內等新興市場較為不利。他表示，3月上旬內地召開兩會，公司又進入業績期，市況或會波動，恒指初步支持位為20,800點至21,000點；若失守，下方支持位為19,600點至20,000點，企穩支持位後投資者可考慮分注入場。