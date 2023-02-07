武漢樓市放寬限購　內房股上揚　碧桂園升逾2%

內媒報道，武漢市人民政府出台《關於激發市場主體活力推動經濟高質量發展的政策措施》，從4個方面着手制訂16條政策措施。

《措施》第三項「支持困難行業發展」中提出，促進房地產市場平穩健康發展。支持居民家庭合理住房消費，結合房價和新房庫存情況動態調整住房限購範圍。在武漢市住房限購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，在非限購區域擁有的住房不計入居民家庭購房資格認定套數。

當中又提到，減輕企業資金壓力。優化調整新建商品房預售條件，房地產開發企業可增加申請預售許可次數。在保證城市功能和品質的前提下，新出讓住宅項目原則上不附帶宗地範圍以外的建設義務；宗地範圍以內，因落實城市規劃確需由競得企業代建的市政及公共服務設施等，除政策明確規定須無償移交的以外，其他建成後原則上按照成本價進行有償回購。

此外，《措施》提到強化土地供給保障，加強產業用地供給，強化基礎設施、公共服務等配套，以及下調競買保證金，新出讓土地可按照不低於起始價的10%確定競買保證金，允許銀行出具保函代替競買保證金。