會計師行倡派5000元消費券　寬減首置印花稅谷樓市

港府將於本月22日公布新一份財政預算案，有一間會計師行建議，寬免100%薪俸稅及個人入息課稅，及上限2萬港元利得稅。另為減低市民置業成本，建議就香港永久居民購買首置自住單位提供一次性印花稅扣除，以20萬元為上限，又建議向每名合資格市民派5,000元消費券。有會計師認為，港府應「量入為出」，而消費券可以提振經濟，有助香港復甦。

該行指，雖然樓價回落，但仍處高水平，認為港府未必願意「撤辣」，提供扣稅可以刺激置業意欲。

就政府即將就單一家族辦公室特有的家族投資控股工具推出利得稅寬免優惠，該會計師行建議，港府可改善現行稅務優惠制度，包括取消統一基金和單一家族辦公室就屬於合資格資產的債權投資獲得的利息收入，提供香港利得稅豁免。

該行預計，2022/23財年本港財政赤字將達1,257億元，主要由於賣地收入及印花稅收入分別減少450億元及112億元，利得稅及薪俸稅收入減少432億元，以及抗疫增加開支，至3月底的財政儲備降至8,314億元。不過，估計下個財年將扭虧，錄得523億元盈餘，當中預測賣地收入及印花稅收入分別增加200億元及400億元，利得稅及薪俸稅收入增加430億元。