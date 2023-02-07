美國「陽光地帶」樓價飆升　呢個城市上車難度拍得住紐約...

紐約樓價高人所共知，是美國最難「上車」的城市。然而，新冠疫情肆虐期間，美國人大舉遷至幾大「陽光地帶」城市，刺激當地樓價飆升，推高「上車」門檻。其中位於德州的奧斯汀(Austin)，置業人士儲首期的時間幾乎拍得住紐約市。

根據地產公司Zillow的估計，在奧斯汀購買一個普通住宅，儲10%首期所需的時間，由2019年的8年延長至去年的13年。根據Zillow的數據，去年奧斯汀中價房屋的首期為56,653美元(約44.2萬港元)，略低於紐約市的61,074美元。

奧斯汀是疫情期間樓價飆升的幾個陽光地帶城市之一，很大程度上是由於技術工作的湧入。另外，在佛羅里達州的邁阿密及亞利桑那州的鳳凰城，相比2019年，置業人士現在要儲多4年才有足夠的首期。

陽光地帶是美國的一個地理區域，一般認為貫穿美國南部和西南部。這些地區過去農業發達，近年石油及電子產業快速發展。除了經濟之外，在政治上也發展為重要地區。加上氣候溫暖適合居住，吸引很多來自美國北部的人移居，令陽光地帶的人口增長速度高於美國平均值。