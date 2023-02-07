【高盛推介】阿里止跌反彈 資金兩邊部署
2023年02月07日 14:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由上周四(2日)起連跌3日，累計跌逾6%，周二(7日)早段追回部分跌幅。早上高開約0.3%後升幅擴大，最高見106.7港元。現報105.6元，升約2.3%。中證監於早前召開今年系統工作會議時指出，將推出更多務實措施支持地產及平台經濟，包括深入實施新一輪推動提高上市公司質量3年行動方案，推動權益類基金高質量發展，引導更多中長期資金入市。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉於上周五及本周一共錄得約4,050萬元資金流入，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於周一獲資金轉向流入，有約350萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價130元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一的阿里購(29937)。高敏感度選擇可留意阿里購(12872)。貼價選擇可留意低街貨阿里購(13017)。牛證方面可留意阿里牛(51765)，與現價有約10元收回距離。
阿里購29937，行使價120元，2023年6月7日到期，實際槓桿6.1倍，行使價130元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
阿里購12872，行使價138.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿6.0倍，高敏感度。
阿里購13017，行使價128.98元，2023年7月24日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。
阿里牛51765，收回價95元，行使價93元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，相近收回價牛證中街貨最低。
阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿4.4倍，行使價80元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，近15元收回距離熊證。
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