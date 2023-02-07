油價升逾2% 道指期貨跌78點
2023年02月07日 16:15
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美匯指數報103.53；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.7954；美元兌日圓報132.17；歐元處1.0729；英鎊報1.2023。金價報1,873.11美元。油價升逾2%，布油報82.65美元，紐油處75.73美元。比特幣報22,923美元。道指期貨跌78點。
焦點數據：
17:00 新加坡1月外匯儲備
21:30 美國12月貿易收支
21:30 加拿大12月國際商品貿易
港股連跌3日後略為反彈，恒生指數收報21,298點，升76點或0.36%。科網股先升後回，商湯跌4%。https://bit.ly/3JNHecU
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-商湯與沙特企業簽署合作意向書及合作備忘錄
-理想汽車周三舉行「理想L7」發布會
●內地A股高開後別發展，其中滬綜指全日收升9點或0.29%，報3,248點，成交3,212.58億元人民幣。環保股受捧。https://bit.ly/3I1PJQd
中港經濟：
●會計師行倡派5,000元消費券 寬減首置印花稅谷樓市
●內地手遊商1月吸金171億元
美國經濟：
●美國據報最快本周對俄鋁材徵200%關稅
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亞洲經濟：
●日財務大臣：將及時為央行挑選最合適的行長接任者
●日本修改半導體出口法規 限制軍事用途
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企業消息：
●蘋果公司連續4年膺全球半導體最大買家
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