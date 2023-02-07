油價升逾2%　道指期貨跌78點

美匯指數報103.53；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.7954；美元兌日圓報132.17；歐元處1.0729；英鎊報1.2023。金價報1,873.11美元。油價升逾2%，布油報82.65美元，紐油處75.73美元。比特幣報22,923美元。道指期貨跌78點。

焦點數據：

17:00 新加坡1月外匯儲備

21:30 美國12月貿易收支

21:30 加拿大12月國際商品貿易

-武漢樓市放寬限購 內房股上揚 碧桂園升逾2%

-商湯與沙特企業簽署合作意向書及合作備忘錄

-理想汽車周三舉行「理想L7」發布會

中港經濟：

●會計師行倡派5,000元消費券 寬減首置印花稅谷樓市

●內地手遊商1月吸金171億元

美國經濟：

●美國據報最快本周對俄鋁材徵200%關稅

●耶倫：美國失業率降至逾50年低位 經濟不會衰退

●高盛下調美經濟衰退機率至25% 可望實現「軟着陸」

●拜登將發表國情咨文 料重提向富人徵收最低稅率

●美國「陽光地帶」樓價飆升 呢個城市上車難度拍得住紐約...

亞洲經濟：

●日財務大臣：將及時為央行挑選最合適的行長接任者

●日本修改半導體出口法規 限制軍事用途

●澳洲央行加息0.25厘 料3月再加...

●菲律賓1月CPI升至8.7% 創近15年新高

企業消息：

●蘋果公司連續4年膺全球半導體最大買家

●巨企裁員不絕！波音據報今年炒2,000人

●成功轉盈？南韓電商Coupang用機器人代替倉庫工人

●全球最大上市對沖基金睇淡新興市 料未來2個月遭拋售

●動視暴雪上季淨利潤按年跌29%

●幣安周三起暫停用戶透過銀行帳號作美元存款及贖回