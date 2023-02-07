油價升逾2%　道指期貨跌78點

2023年02月07日 16:15
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報103.53；港匯見7.8484；離岸人民幣(CNH)報6.7954；美元兌日圓報132.17；歐元處1.0729；英鎊報1.2023。金價報1,873.11美元。油價升逾2%，布油報82.65美元，紐油處75.73美元。比特幣報22,923美元。道指期貨跌78點。
    焦點數據：
    17:00 新加坡1月外匯儲備
    21:30 美國12月貿易收支
    21:30 加拿大12月國際商品貿易
    港股連跌3日後略為反彈，恒生指數收報21,298點，升76點或0.36%。科網股先升後回，商湯跌4%。https://bit.ly/3JNHecU
    -武漢樓市放寬限購　內房股上揚　碧桂園升逾2%
    -商湯與沙特企業簽署合作意向書及合作備忘錄
    -理想汽車周三舉行「理想L7」發布會
    ●內地A股高開後別發展，其中滬綜指全日收升9點或0.29%，報3,248點，成交3,212.58億元人民幣。環保股受捧。https://bit.ly/3I1PJQd
    中港經濟：
    ●會計師行倡派5,000元消費券　寬減首置印花稅谷樓市
    ●內地手遊商1月吸金171億元
    美國經濟：
    ●美國據報最快本周對俄鋁材徵200%關稅
    ●耶倫：美國失業率降至逾50年低位　經濟不會衰退
    ●高盛下調美經濟衰退機率至25%　可望實現「軟着陸」
    ●拜登將發表國情咨文　料重提向富人徵收最低稅率
    ●美國「陽光地帶」樓價飆升　呢個城市上車難度拍得住紐約...
    亞洲經濟：
    ●日財務大臣：將及時為央行挑選最合適的行長接任者
    ●日本修改半導體出口法規　限制軍事用途
    ●澳洲央行加息0.25厘　料3月再加...
    ●菲律賓1月CPI升至8.7%　創近15年新高
    企業消息：
    ●蘋果公司連續4年膺全球半導體最大買家
    ●巨企裁員不絕！波音據報今年炒2,000人
    ●成功轉盈？南韓電商Coupang用機器人代替倉庫工人
    ●全球最大上市對沖基金睇淡新興市　料未來2個月遭拋售
    ●動視暴雪上季淨利潤按年跌29%
    ●幣安周三起暫停用戶透過銀行帳號作美元存款及贖回