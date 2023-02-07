【產經直播】港股彈力不足 跌浪未完？
2023年02月07日 16:41
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經過三日跌市後，港股周二(7日)止跌回穩，高開66點，最多升290點，不過午後升少截，最終收市僅升76點，報21,298點，成交縮至1,037億元。港股反彈乏力，反映調整未完？ 恒指二萬一關支持力度大唔大？
科技股回升，科指升逾1%。科技龍頭ATMXJ中，騰訊(00700)及阿里巴巴(009988)升約1%，邊隻撈得過？另外，昨日(6日)逆市升的商湯(00020)今日(7日)回吐4%，日前有消息指，商湯與沙特企業簽合作意向書，促進兩地數碼化發展，加上商湯的AI業務近期備受關注，商湯可以睇高一線？AI概念股不容錯過？
車股方面，比亞迪(01211)正考慮在歐洲建立自己的工廠，希望在歐洲擁有穩固的銷售和經銷商網絡。比亞迪近期受股神巴菲特沽貨影響，股價受壓，投資者應趁回調建好倉博反彈？
武漢動態調整住房限購範圍，內房股整體做好，已六連跌的龍湖(00960)反彈1%，碧桂園(02007)亦終止三連跌升2%，內房股仍有彈力？國策頻頻出台支持內房企，內房股可作中長線部署？抑或都係要小心內房債務問題，不宜沾手？
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