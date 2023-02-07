【產經直播】港股彈力不足　跌浪未完？

經過三日跌市後，港股周二(7日)止跌回穩，高開66點，最多升290點，不過午後升少截，最終收市僅升76點，報21,298點，成交縮至1,037億元。港股反彈乏力，反映調整未完？ 恒指二萬一關支持力度大唔大？

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