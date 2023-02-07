中國燃氣冀年底分拆增值業務上市　積極布局新能源

朱偉偉解釋，分拆增值業務主要為了釋放該業務價值，該分部在截止去年9月底止上半財年，佔集團整體除稅前盈利約27%，其中「壹品慧」按年增幅達106%，料接下來仍維持高速增長，增速有望高於天然氣銷售的主要業務。

他指，分拆增值業務猶如房企分拆物管業務上市，投資者更能區分兩者業務差異，亦可減低反壟斷監管風險。他坦言，公用事業欠缺定價能力，與更着重於電商的增值業務的估值邏輯有別。

他不擔心日後增值業務分拆上市後，對中國燃氣股價造成打擊，因集團正積極布局新能源業務，目標至少5年能成為該企另一主要增長動能，分部盈利能佔整體三分之一。

副總裁李雲濤預告，主營新用戶燃氣接駁的燃氣接駁業務收入料將持續下降，主因居民天然氣滲透率已高達7成，增長空間有限。他直言，「房地產新樓市場回不去3年前」，內地新屋需求高峰已過，對燃氣接駁需求亦相應下降，在集團的盈收佔比將不斷下降。

內地去年底開始放寬防疫限制，包括工業等經濟活動需時完全恢復，該企下調截至3月底全財年城鄉天然氣售氣量指引，由原先的「10%增長」，下調至「高單位數至10%」增長，下財年售氣量指引為「雙位數增長」，重返疫前水平。今年全財年毛差(即平均售氣價減去平均採購價)則維持0.5元人民幣不變。

至於集團北方農村煤改氣工程涉及政府補貼，截至上半財年部分款項未能如期到賬，涉約100億元應收帳款。李雲濤透露，目前相關應收帳款已降到75億元，全財年有望降至60億，按照此速度，料兩年後便能全數收回款項，該企已大減農村投資。