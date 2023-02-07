京西國際：英國廠房擬6月底前完成並停產

由於近年來英國脫歐，新冠疫情蔓延及通漲飆升，特別是原材料及能源價格大漲，均令英國廠房經營面對壓力。另一方面，英國廠房的主要客戶同樣受到疫情及經濟下滑兩面夾擊而相繼減產，俱令英國廠房未來經營挑戰重重。

經審慎考慮各方因素後，為提升往後集團整體經營效益，計劃在今年第二季度開始分階段停產英國廠房所有產品，並於本年6月底完成所有產品停產，繼而在今年底前把廠房地盤交還業主。

集團業務主要是在歐洲生產高檔乘用車之懸架產品，目前共有3個廠房，分別位於波蘭的克羅斯諾、捷克的海布及英國的盧頓。於截至2021年12月31日止財政年度，英國廠房營業收入佔集團總營業收入約30%。

董事會認為，關閉英國廠房可避免遷廠令集團需付出龐大支出，而英國廠房的大部分原有訂單及生產線可轉移到波蘭的克羅斯諾及捷克的海布廠房，此舉可使集團能更有效整合資源，減省租賃及員工成本等的固定行政支出，提升整體產能利用率。

關閉英國廠房將涉及遣散員工及把生產線轉移到其他廠房之一次性支出，董事會預計，受到這些一次性財務支出影響，集團相關財政年度之業績將會有較大不利影響，但長遠而言，將集團經營更為有利。