BP美孚雪佛龍去年賺到笑　點解唔願增產油氣？

原油及天然氣價格去年飆升令一眾油氣企大發橫財，繼埃克森美孚、康菲石油和殼牌(Shell)後，英國石油(BP)去年亦錄得破紀錄盈利，惟大舉提高油氣投資和產量的意欲似乎不強。

油企的盈利指標家家不同，BP去年列帳基準純利其實由正轉負，蝕24.87億美元，但撇除出售固定資產及業務損益等項目後的經調整純利則大漲1.15倍至276.53億美元(約2,156.93億港元)，創歷史新高，主要是油氣實現價格大漲。單計去年末季，經調整純利按年增長18.25%至48.07億美元。

BP去年資本開支增加27.1%至163.3億美元，主要是併購可再生天然氣(RNG，源自有機廢料的天然氣)公司Archaea Energy所致，原油及天然氣分部的資本開支分別增加9.09%及1.47%，至52.78億美元及32.27億美元，本年預算介乎160億至180億美元，並預料2024至2030年每年140億至180億美元。

BP上游業務去年日產量225.3萬桶(油當量‧下同)，按年增長僅1.6%，預計今年與去年相若。BP早前估計本世紀中石油和天然氣於全球能源消費的佔比會顯著萎縮，該企亦計劃2030年化石燃料產量會比2019年低25%，行政總裁盧尼稱，2030年之前「保障能源安全和可負擔性」的增量油氣投資僅80億美元，同期用於能源轉型的增量投資亦是80億美元。

事實上，雪佛龍早前指引本年上游日產量增長介乎零至3%，埃克森美孚亦指引本年日產量為370萬桶，跟前兩年相若。股神巴菲特「愛股」西方石油的行政總裁霍盧布亦表明，比起增加產量，回饋股東才是優先事項，不諱言「將來我們沒有很顯著(Significant)的增長，但透過回購股份給股東釋放價值的空間倒是很多，2023年還可能回購優先股。」她又說，二疊紀盆地今年成本通脹會仍有10至15%，主要是勞工市場仍緊。

油企於上游投資意欲不強的原因除了能源轉型，充滿敵意的政府也是原因。繼美國總統拜登屢次炮轟油企發財後，其同黨、加州州長紐姆瑟還呼籲聯邦政府調查美國西部早前氣價大漲是否涉及市場操控和反競爭行為。