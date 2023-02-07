拍賣場沽5物業　大坑迷你銀主住宅搶高16%賣323萬

通關後樓市氣氛轉好，周二(7日)有拍賣場即場賣出5項物業，同時，亦有3個車位在拍賣前已沽出。環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，是次拍賣氣氛為近半年最好，共吸引多達50至60人到場，期間共拍出4項住宅及1項電單車位。

其中，大坑金樂居高層C室連租約迷你銀主盤，實用面積約159方呎，開價278萬港元，被搶高約16.2%，以323萬元賣出，呎價約20,314元。太子萬安大廈中低層B室法院令單位，實用面積約429方呎，推拍價僅288萬元，亦以328萬元拍出，較開價高約13.9%，呎價約7,646元。

另外，同區基隆街29、29A及31號中層B室銀主單位，實用面積約362方呎，開價298萬元，獲兩組各出價競投，最終以308元拍賣售出，呎價約8,508元。至於藍田滙景花園15座高層H室，推拍二分之一業權，單位實用面積約720方呎，以開價300萬元賣出。據了解，該單位銀行網上估價約1,006萬元，現時成交價只達估值約三成。

區又指，同場也以開拍價16萬元賣出一個南區貝沙灣南灣第8層交吉電單車車位，至於拍賣前則沽出深井豪景花園3期D座3樓3個交吉車位，每個成交價約52萬元。