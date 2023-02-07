保險業聯會：險企面對人才流失及天災挑戰

中港正式通關，香港各行各業有望迎來復甦。香港保險業聯會(保聯)期望通關後，內地客「回歸」，提振生意。然而，現時業界仍面對兩大挑戰，主要是人才流失及全球天災給保險公司造成損失。

去年業界流失率逾10%

近年香港「人才荒」愈趨嚴重，保聯行政總監劉佩玲表示，撇除保險中介人，去年保險公司流失率達約10至20%，流失最嚴重的主要為精算、資訊科技(IT)及財務等範疇。該會主席黃子遜希望，港府推出「高端人才通行證」計劃能夠吸收不同地區人才，而該會亦已經成立智庫提出措施，商討如何解決人才流失問題，而培訓本地保險業人才工作未有停息，疫情下有推出助學金計劃，讓青少年加深對業界的認識。

全球氣候反常，天災頻現，保險公司遭受巨大的保險索償。黃坦言，天災賠償額驚人，對於保險業界來說實屬一大挑戰，對於再保險公司的影響更嚴重。保險公司依賴全球的再保險公司，旨在分散風險或降低風險，目前全球保險公司的再保險費用也有所上升。

該會副主席李紫蘭指出，疫情、戰爭疊加氣候變化因素等，也導致全球再保險公司資本收縮，不排除香港亦會受牽連。她認為，保險公司未來可能會修訂保單的條款，如受保企業業務是否屬於環保產業等因素，都會一併考量。