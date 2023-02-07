幣安暫停國際客戶美元轉帳　北韓去年竊加密資產49億

自加密貨幣交易所FTX爆雷後，加密貨幣的安全及穩定度屢遭質疑。全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)宣布，周三起暫停國際客戶的美元提款和存款，但未有交代原因。消息公布後，幣安錢包淨流出逾1.72億美元(約13.4億港元)。

幣安稱，每月有0.01%活躍用戶使用美元銀行轉帳，正努力盡快重啟服務，不過客戶可繼續使用其他法定貨幣或支付方式購入加密貨幣。幣安美國(Binance US)則補充，上述情況僅適用於以美元向銀行帳戶轉帳或從銀行帳戶轉帳的非美國客戶，對幣安美國並無影響。

上述消息一出，幣安的加密錢包資金流出量隨即大增。據DefiLlama數據顯示，幣安淨流出錢包逾1.72億美元，但由於幣安擁有價值422億美元(約3,311億港元)加密資產，所以佔比屬微不足道。

另邊廂，據報美國檢察官就Sam Bankman-Fried(SBF，又稱薯條哥)在保釋期間，使用加密即時通訊應用程式(App)的問題達成和解。薯條哥同意不使用Signal等即時通訊App，但允許發送普通訊息以及使用Zoom、FaceTime。消息又指，倘若他在手機上下載監控程式，也可以使用WhatsApp。

加密資產的盜竊問題亦受關注。外媒引述聯合國即將發表的報告顯示，北韓去年竊取加密貨幣資產金額破歷史紀錄，去年竊取加密貨幣資產達6.3億美元(約49億港元)，同時指北韓的黑客技術愈趨複雜，令追蹤被盜資產的流向更加困難。

報告提及，北韓黑客針對外國的航空航天及國防公司為目標，盜取具有潛在價值的資料，包括武器計劃。另有網絡安全公司調查發現，北韓網絡犯罪累計涉及逾10億美元(約78億港元)加密貨幣。