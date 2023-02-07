通關利好新盤銷售　粉嶺北項目周六推售82伙

通關效應帶動市場氣氛回暖，發展商趁勢推售餘貨，加推貨源涵蓋上車盤及豪宅盤，力吸各路客群。其中，銷情加快的粉嶺北項目將於周六推售82伙。

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期周六起發售82伙

上述單位實用面積228至501方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實價由333.12萬至701.31萬元，折實呎價由13,681至16,172元。入場戶為C座1樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實呎價為14,611元。

同系列第3期最新再沽出D座2樓12室，實用面積316方呎，一房連衣帽間間隔，成交價450.29萬元，呎價約14,250元。

●北角海璇加推6伙海景戶周六起招標發售

上述6伙單位實用面積分別為1,488及1,602方呎，採四房連工作間間隔，設私人升降機大堂。招標期由2月11日至6月30日，期間每日下午2時招標及5時截標。

●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 共涉2,716萬元

●沙田星凱‧堤岸連平台戶呎價約19,093元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新錄得月內第2宗成交，沽出5座5樓A室，實用面積633方呎，三房單位，連299方呎平台，成交價1,208.6萬元，呎價約19,093元。

●觀塘凱滙第2期一房售839萬元

●大埔白石角嘉熙三房1,097萬元沽

●將軍澳海茵莊園一房售529萬元新

●長沙灣睿峰兩房售973萬元