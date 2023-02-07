通關利好新盤銷售 粉嶺北項目周六推售82伙
2023年02月07日 21:33
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通關效應帶動市場氣氛回暖，發展商趁勢推售餘貨，加推貨源涵蓋上車盤及豪宅盤，力吸各路客群。其中，銷情加快的粉嶺北項目將於周六推售82伙。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期周六起發售82伙
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，周二(7日)上載銷售安排，落實周六(11日)以先到先得及價單形式發售82伙。
上述單位實用面積228至501方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，折實價由333.12萬至701.31萬元，折實呎價由13,681至16,172元。入場戶為C座1樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，折實呎價為14,611元。
同系列第3期最新再沽出D座2樓12室，實用面積316方呎，一房連衣帽間間隔，成交價450.29萬元，呎價約14,250元。
●北角海璇加推6伙海景戶周六起招標發售
通關效應下，豪宅新盤市場漸轉活躍。新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，周二(7日)修改銷售安排，落實本周六(11日)起加推6伙四房大單位招標發售，全數屬於首推的第5座單位。
上述6伙單位實用面積分別為1,488及1,602方呎，採四房連工作間間隔，設私人升降機大堂。招標期由2月11日至6月30日，期間每日下午2時招標及5時截標。
●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 共涉2,716萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(7日)錄得兩宗成交，共涉2,716.1萬元。當中，第3A座27樓B室，為實用面積490方呎的兩房單位，成交價1,484.9萬元，呎價約30,305元。
●沙田星凱‧堤岸連平台戶呎價約19,093元
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，最新錄得月內第2宗成交，沽出5座5樓A室，實用面積633方呎，三房單位，連299方呎平台，成交價1,208.6萬元，呎價約19,093元。
●觀塘凱滙第2期一房售839萬元
信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，周二(7日)沽出5座47樓J室，屬實用面積391的一房單位，以839萬元成交，呎價約21,458元。
●大埔白石角嘉熙三房1,097萬元沽
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，周二(7日)以1,097.7萬元沽出第8座19樓E室，單位實用面積595方呎，三房間隔，呎價約18,449元。
●將軍澳海茵莊園一房售529萬元新
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(7日)以529.7萬元沽出1伙一房單位，單位為2座7樓B3室，實用面積284方呎，呎價約18,651元。
●長沙灣睿峰兩房售973萬元
原由中國恒大(03333)持有，其後轉讓予合作財團鼎珮集團的長沙灣睿峰(前稱為恆大‧睿峰)，周二(7日)透過招標沽出一伙兩房戶，實用面積439方呎，成交價973.5萬元，呎價約22,175元。發展商表示，該盤連續3日均錄得成交，平均成交呎價逾22,222元。