美股道指挫逾百點　聯儲局官員續放鷹

美股周二早段偏軟，道指跌110點，至33,780點；標指跌8點，至4,102點；以科技股為主的納指升1點，至11,888點。恒指夜期報21,296點，跌43點，低水3點。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博蒂克表示，1月非農就業數據強勁，若勢頭持續，通脹或難以回落，意味聯儲局或需加息至比目前預期更高水平。

他重申，目前基本假設與去年12公布的「點陣圖」一致，聯邦基金利率將升至5.1厘水平(即5至5.25厘區間)，並維持至2014年，但不排除再加息0.25厘甚至0.5厘的可能。他又指，最新就業數據改善經濟「軟着陸」前景，經濟有望承受幣策收緊的影響，同時避過衰退。

大行高盛亦下調未來12個月衰退機率10個百分點，至25%。原因是持續強勁的勞動力市場，以及商業信心出現早期改善迹象，使衰退風險近期顯著下降。該行指，具韌性的經濟有望支持周期性資產，惟美股由於目前估值偏高，上行空間有限。

財長耶倫也認同，穩健的就業市場，意味美國能順利與衰退擦身而過。她表示，1月失業率降至逾50年低，難與衰退扯上關係，料通脹將顯著回落，經濟仍維持「強勁和具韌性」，又呼籲國會盡快提高債務上限，以避免導致「經濟和金融災難」。

不過，華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)則繼續唱反調，直言「衰退只是剛開始」，標指或將由目前水平下滑30%至2,900點附近，美股直至明年才重現吸引力。

雖然數據顯示就業市場強勁，惟現實是美企裁員消息每日不斷。波音公司計劃年內通過自然流失和裁員方式，減少約2,000名人手，主要集中在財務和人力資源部，並將這些工作外判予印度塔塔諮詢服務公司，以繼續簡化企業結構，股價周二早段曾升1.64%。

線上教育平台Chegg截至去年12月底止季度收入按年倒退1.09%至2.05億美元，純利大減92.35%至185.8萬美元。今年全財年收入指引介乎7.45億至7.6億美元，遠低過市場預期，其股價曾跌20%。