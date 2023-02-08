東方日報B1：聊天AI火熱 科企紛參戰
2023年02月08日 00:05
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ChatGPT近期大受歡迎，在全球掀起一場AI熱潮，微軟、蘋果公司等科網巨頭不敢缺席。
美國人工智能(AI)研究實驗室OpenAI推出的聊天機械人ChatGPT近期大受歡迎，甚至在全球掀起一場AI熱潮！一時之間，無數科技企業跟風宣布AI發展計劃，投入這場人工智能大戰之中，微軟、蘋果公司(Apple Inc.)等科網巨頭更不敢缺席。資本投其所好，市場上的相關概念股被大肆炒作。專家認為，今年有望成為AI發展的里程碑，相關技術將變得「觸手可及(Tangible)」，並且是一個長遠而言不容忽視的投資主題。
ChatGPT爆紅，令不少科網巨企都因為擔心錯失機會而感到壓力。外媒最新引述消息指，Apple此前計劃的年度AI峰會將於下周舉行，地點在蘋果公司總部的喬布斯劇場(Steve Jobs Theater)，並將向全體員工直播。據稱，這個峰會的性質就如同該公司全球開發者大會(WWDC)，只不過僅限內部員工參與。
另一科網巨頭微軟，則早已在這場AI大賽中先拔頭籌，其本身是ChatGPT開發商OpenAI的投資方之一，去年10月已宣布與OpenAI共同研發具備AI對話能力的新版Bing網頁搜尋引擎。
上周有消息指，該全新的搜尋引擎將於3月底前推出，而昨日外媒報道更曝光了新搜尋引擎的預覽版本。在新版搜尋頁面上，原來的搜尋位置輸入由一個面積更大的文字框取代，讓用戶在搜尋資訊時不再只能使用關鍵字，而是能輸入自然語言來提問，每次最多可輸入1,000個字元。
當用戶提出一問題時，AI會協助搜尋資料並提供多個搜尋結果，並會將搜尋結果濃縮成一份摘要，點出重要的關鍵資訊，並告訴用戶確切資料引用來源。與ChatGPT不同的是，其將提供2021年後的最新資訊。
一些落後於人、醜聞不斷的搜尋引擎公司亦紛紛跟風，打算推出類似的AI功能，例如百度集團(09888)就擬推「文心一言」項目，Google亦打算推出名為Brad的機械人。只不過他們面對的競爭壓力不容忽視，事關騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及華為都有人機對話的專利，三六零安全科技在2020年開始已一直投入類似ChatGPT的AI技術。
對於投資市場而言，AI的風潮亦是一大機遇。德意志銀行國際私人銀行環球首席投資總監羅定忠(Christian Nolting)表示，在全球經濟增長放緩的情況下，如何尋找並投資具增長潛力的板塊是一大問題。
在他看來，AI正是一個有巨大長遠潛力的投資主題。他將當前ChatGPT爆紅，比喻作2007年時Apple推出第一代iPhone，又謂現時的AI與當年的智能手機一樣，其實都已經面世了一段時間，只不過正正是因為iPhone出現，才讓智能手機變得觸手可及，並且預期AI的發展軌迹也將如此。而隨着AI產品冒起，相信會惠及大數據、網絡安全等板塊。
市場近期亦熱衷於炒作AI概念股，提供AI繪圖功能的美圖(01357)周二(7日)收升14.75%，報2.8元；商湯(00020)股價則先升後跌4%收場，收市後傳來軟銀再減持商湯5,000萬股，套現約1.38億元。A股市場亦有大量相關概念股炒起，於科創板掛牌、從事AI數據訓練的海天瑞聲發公告，澄清公司未與OpenAI展開合作，惟其股價照升13.21%；擬與AI繪圖平台合作的視覺中國，以及上述的三六零昨日亦升停板。