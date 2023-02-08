東方日報B1：聊天AI火熱　科企紛參戰

美國人工智能(AI)研究實驗室OpenAI推出的聊天機械人ChatGPT近期大受歡迎，甚至在全球掀起一場AI熱潮！一時之間，無數科技企業跟風宣布AI發展計劃，投入這場人工智能大戰之中，微軟、蘋果公司(Apple Inc.)等科網巨頭更不敢缺席。資本投其所好，市場上的相關概念股被大肆炒作。專家認為，今年有望成為AI發展的里程碑，相關技術將變得「觸手可及(Tangible)」，並且是一個長遠而言不容忽視的投資主題。

ChatGPT爆紅，令不少科網巨企都因為擔心錯失機會而感到壓力。外媒最新引述消息指，Apple此前計劃的年度AI峰會將於下周舉行，地點在蘋果公司總部的喬布斯劇場(Steve Jobs Theater)，並將向全體員工直播。據稱，這個峰會的性質就如同該公司全球開發者大會(WWDC)，只不過僅限內部員工參與。

另一科網巨頭微軟，則早已在這場AI大賽中先拔頭籌，其本身是ChatGPT開發商OpenAI的投資方之一，去年10月已宣布與OpenAI共同研發具備AI對話能力的新版Bing網頁搜尋引擎。

上周有消息指，該全新的搜尋引擎將於3月底前推出，而昨日外媒報道更曝光了新搜尋引擎的預覽版本。在新版搜尋頁面上，原來的搜尋位置輸入由一個面積更大的文字框取代，讓用戶在搜尋資訊時不再只能使用關鍵字，而是能輸入自然語言來提問，每次最多可輸入1,000個字元。

當用戶提出一問題時，AI會協助搜尋資料並提供多個搜尋結果，並會將搜尋結果濃縮成一份摘要，點出重要的關鍵資訊，並告訴用戶確切資料引用來源。與ChatGPT不同的是，其將提供2021年後的最新資訊。

對於投資市場而言，AI的風潮亦是一大機遇。德意志銀行國際私人銀行環球首席投資總監羅定忠(Christian Nolting)表示，在全球經濟增長放緩的情況下，如何尋找並投資具增長潛力的板塊是一大問題。

在他看來，AI正是一個有巨大長遠潛力的投資主題。他將當前ChatGPT爆紅，比喻作2007年時Apple推出第一代iPhone，又謂現時的AI與當年的智能手機一樣，其實都已經面世了一段時間，只不過正正是因為iPhone出現，才讓智能手機變得觸手可及，並且預期AI的發展軌迹也將如此。而隨着AI產品冒起，相信會惠及大數據、網絡安全等板塊。