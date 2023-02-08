ChatGPT冒起代表AI普及化　勞工密集將成過去...

ChatGPT的冒起標誌着人工智能(AI)技術在一般應用層面的普及，未來有機會改變許多行業的生態，甚至取代人類！有內地券商就率使用ChatGPT撰寫研究報告，並且在事後評價該報告「可讀性強」、「流暢度好」，又指這種AI技術能夠「顯著提升效率」，而且用戶體驗感也較為順暢。

財通證券研究所日前發布一篇題為《提高外在美，增強內在自信——醫療美容革命》的行業研究報告，作者署名只有「ChatGPT」，而沒有任何分析師的名字。該報告全篇約6,000字，在開首已提到「為測試ChatGPT能否用於研究報告撰寫，我們採用ChatGPT撰寫了一篇醫美行業研究報告。」此外，由於AI對於英文的處理能力高於中文，該報告選擇使用英文生成再進行翻譯。

財通證券研究所所長李躍博亦通過社交媒體分享她的感受。除了讚美AI的功用外，她亦提到一些AI撰寫報告的不足之處，例如「待手動確認及調整的部分仍然較多，內容的準確性、時效性有待提升；無法直接提供數據來源；複雜句式存在語義不通順的情況」等。

與此同時，勞工密集型工種也因為AI的出現而迎來重大變革。南韓電商巨頭Coupang為實現扭虧為盈的目標，計劃在其物流中心使用「機械人軍團」以降低經營成本。

Coupang日前展示了其位於大邱市的訂單交付中心，該中心採用了大量的外形像書架的自動機械人，每一個能夠運送1,000公斤的貨物，能夠像掃地機那樣靈活移動，並且會自動配合倉務員運送貨物。依靠這些機械人，倉庫工人的勞動負荷減輕了三分之二。