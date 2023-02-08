國際展覽重臨香港　已落實3個千人會議

全面通關刺激經濟活動復甦，至少3個逾千人規模的國際會議將重返香港！香港會議展覽中心(管理)有限公司董事總經理梅李玉霞表示，對香港重啟國際活動及保持「亞洲盛事之都」地位充滿信心。隨着經濟復常，渣打銀行將今年香港本地生產總值(GDP)增長預測，由2.4%大幅上調至3.2%，明年增長預測由2.5%調升到3.6%。

梅李玉霞在葡萄牙里斯本出席由國際展覽業協會主辦的峰會，向全球會展業行政總裁及機構首腦講解香港復常情況，並表示香港與內地全面通關，同時撤銷所有來往兩地的出行前檢測要求。同時指出，港府為吸引展覽會持續回歸，除了延長會議展覽業資助計劃，亦將於今年7月推出定期展覽獎勵計劃，與會代表均歡迎有關財政援助措施。

中港通關 下半年提速復甦

事實上，新冠疫情期間移師至新加坡舉行的「亞太區美容展」、全球最大的國際珠寶展JGW等國際大型展覽會將於今年回歸香港。據了解，會展管理公司目前積極商討中的新展覽亦有6個之多。

渣打表示，GDP預測調整是為了充分反映「爆炸式」復甦對經濟的刺激，包括內地較市場預期更快撤銷防疫限制措施，香港與內地全面恢復免檢疫通關。不過，預期有關動力主要體現在下半年，而且西方上半年處於溫和衰退狀態，認為本港下半年經濟復甦步伐較上半年快，所以調低第一季GDP增長預測，由原本料增幅1.1%，縮至0.6%；餘下3季的增長預測，依次為1.2%、5.2%及5.8%。

市場憧憬內地投資客將回歸香港樓市，惟渣打預期本港樓價表現弱於大市，認為目前樓價持續上升仍言之過早，而樓價和成交回穩，減低政府減辣的迫切性，地產商今年可能在樓市活動回升時開始減少庫存，從而限制樓價升幅。

有會計師行建議港府在新一份財政預算案中，向香港永久居民首置自住單位提供一次性印花稅扣除，以20萬元為上限，認為在樓價仍在高水平下，有關建議較「撤辣」溫和，提供扣稅可以刺激置業意欲。同時建議寬免100%薪俸稅及個人入息課稅、利得稅，上限兩萬元，並向每名合資格市民派5,000元消費券，以振興消費。

該行預計，2022至23財年本港財政赤字將達1,257億元，主要由於賣地收入及印花稅收入分別減少450億元及112億元，利得稅及薪俸稅收入減少432億元，以及抗疫增加開支，至3月底的財政儲備降至8,314億元。不過，估計下個財年將扭虧，錄得盈利523億元，當中預測賣地收入及印花稅收入分別增加200億元及400億元，利得稅及薪俸稅收入增加430億元。