鄭勤龍：港股短線偏淡　惟中期或是撈底機會

由卦象顯示，恒指走勢正處於《風天小畜》變《水天需》之中，在易經中，「天」代表着剛健不息的動能，今「小畜」卦和「需」卦皆帶有「天」的元素，因此若將「天」的意象應用在恒指的表現上，或可視之為一個中線利好的信號。

承接上文預示，港股短線向下，宜先套利為上的《澤山咸》變《天山遯》卦，恒指於(1日) 在21,920點開市，翌日指數在高見22,311點後便出現回吐，周一（6日）最低曾見21,085點，昨日大市些升了76點，收報21,298點，可說是已應驗了低位現支持之象的「咸」卦和宜先行保住利潤為上策的「遯」卦卦象。

「小畜」卦的本意是將狩獵回來的獵物畜養起來，目的是希望通過飼養，讓獵物自行繁殖，這樣獵人就再不需要辛勞地去冒險打獵了。除此之外，畜也是蓄的本字，因此亦有積少成多的意思，有利於低位入市。

「需」卦的卦象為水在天上，引伸為雨水，《彖傳》曰:「需，須也，險在前也」，所以《雜卦》又曰:「需不進也」，不利於指數在短線上的表現。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為指數短期內的走勢或仍偏淡，但中線上卻不宜太過悲觀。

玄學金融家 鄭勤龍