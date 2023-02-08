陳錦興：保利置業銷售理想　股價或突破

保利置業公布今年1月份合同銷售金額達49億元人民幣，按年升105%，期內合同銷售面積約17.5萬平方米，合同銷售均價每平方米約27,990元人民幣，均價按月升28%。相對於同業的按年平均達三成的跌幅及考慮農曆假期因素，這個數據相當不俗。

目前，保利置業的土地儲備約為1,300萬平米，分布於長三角地區、珠三角地區、西南地區及其他地區包括武漢、濟南等地。實現合同銷售金額約502億元人民幣，按年減少11%。累計合同銷售面積約239.9萬平方米，合同銷售均價約20,931元人民幣/平方米。銷售跌幅屬溫和。

1月初，保利置業在內地發行3年期票據，集資15億元人民幣，票息3.82%，反映其籌集資金能力。而美元債只佔總債務4%，約39億港元，風險可控。上半年，資產負債率為79.3%，每股淨資值約10.35港元，整體財務壯況穩健。

內地穩樓市的決心愈來愈大，現已轉到刺激買房的需求端。1月銷售未能作準，市場將憧憬2月數據大為改善，內房板塊短線有操作機會。保利雖然是中小型內房商，但是央企背景，銷售能力佳，資金鏈暢通，加上現價的資產淨值折讓仍達80%，具空間再上，建議於1.85港元吸納，上望阻力位2.2元，跌破支持位1.7元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)